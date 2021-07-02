THY Genel Müdürü Bilal Ekşi 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiasını yalanlandı

Sosyal medyada yayılan "Türk Hava Yolları'ndan 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanının iş akdine son verildi" yalan haberleri ile ilgili THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Yapılan haberlerin maksatlı ve yalan olduğunu belirten Bilal Ekşi " Göz bebeğimiz THY ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında verilen/dağıtımı yapılan yukarıdaki "İşten çıkarma" mesajı YALANDIR, YALANDIR, YALANDIR" ifadelerini kullandı.

YALAN: "İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle sadece THY de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanının iş akdine son verildi."



Göz bebeğimiz THY ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında verilen/dağıtımı yapılan yukarıdaki "İşten çıkarma" mesajı YALANDIR, YALANDIR, YALANDIR. REKLAM July 2, 2021

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