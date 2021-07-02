Ekonomi THY Genel Müdürü Bilal Ekşi 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiasını yalanlandı
İŞ DÜNYASI

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiasını yalanlandı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter'dan, sosyal medyada ortaya atılan '"THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanının iş akdine son verildi" yalanıyla ilgili açıklama yaptı. Ekşi çıkarılan haberlerin yalan olduğunu kesin bir dille belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiasını yalanlandı
Türk Hava Yolları işten çıkarma iddialarını yalanladı.

Sosyal medyada yayılan "Türk Hava Yolları'ndan 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanının iş akdine son verildi" yalan haberleri ile ilgili THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Yapılan haberlerin maksatlı ve yalan olduğunu belirten Bilal Ekşi " Göz bebeğimiz THY ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında verilen/dağıtımı yapılan yukarıdaki "İşten çıkarma" mesajı YALANDIR, YALANDIR, YALANDIR" ifadelerini kullandı.

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