THY personelini kadroya alacak

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, "Taşeron şirketlerde sadece bizim için çalışan tüm arkadaşlarımız, mart-nisan ayına kadar THY’li olacak. Yüzde 100 THY'nin iştiraki olan TK-Hizmet-Servis AŞ'yi kurarak hepsini ailemizin gerçek üyesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

"2023 yılı başarı ödülümüzün oranını karımızın %15’ine yükselttik. Nisan ve temmuz ayında birer maaş olarak ödüllendireceğiz. Yani nisan ayında 3 maaş ve temmuz ayında aynı şekilde 3 maaş vereceğiz. Yaptığımız karın yüzde 15’inden bu 2 maaşın toplamını düşeceğiz. Ne kalıyorsa onları da 2023 Aralık maaşıyla birlikte ödeyeceğiz. Geçen sene olduğu gibi bu ödüller aynı şekilde tüm iştiraklerimizdeki arkadaşlarımıza da uygulanacak."