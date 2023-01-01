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Ekonomi
THY personelini kadroya alacak
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, taşeron şirketlerde THY adına çalışan personelin kadroya alınacağını açıklayarak, "Yüzde 100 THY'nin iştiraki olan TK-Hizmet-Servis AŞ'yi kurarak hepsini ailemizin gerçek üyesi yapacağız" dedi.
20:03 . 18/01/2023 Wednesday
AA
Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, taşeron şirketlerde THY adına çalışan personelin kadroya alınacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, "Taşeron şirketlerde sadece bizim için çalışan tüm arkadaşlarımız, mart-nisan ayına kadar THY’li olacak. Yüzde 100 THY'nin iştiraki olan TK-Hizmet-Servis AŞ'yi kurarak hepsini ailemizin gerçek üyesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bu yıl personele verilecek başarı ödüllerini de artırdıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"2023 yılı başarı ödülümüzün oranını karımızın %15’ine yükselttik. Nisan ve temmuz ayında birer maaş olarak ödüllendireceğiz. Yani nisan ayında 3 maaş ve temmuz ayında aynı şekilde 3 maaş vereceğiz. Yaptığımız karın yüzde 15’inden bu 2 maaşın toplamını düşeceğiz. Ne kalıyorsa onları da 2023 Aralık maaşıyla birlikte ödeyeceğiz. Geçen sene olduğu gibi bu ödüller aynı şekilde tüm iştiraklerimizdeki arkadaşlarımıza da uygulanacak."

#THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat
#Türk Hava Yolları (THY)
#Kadro
#THY
1 hour ago
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THY personelini kadroya alacak
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