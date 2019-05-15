Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi THYden istihdam atağı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İŞ DÜNYASI

THY'den istihdam atağı

İstanbul Havalimanı'nın açılması ile beraber filosu daha da büyüyecek olan Türk Hava Yolları'ndan istihdam atağı geldi. THY artan kabin görevlisi ihtiyacını karşılamak adına bu yılın Ocak-Mart döneminde bin 182 yeni kabin görevlisi daha bünyesine kattı. THY'nin toplam personel sayısı ise yüzde 16 artarak 28 bin 183'e yükseldi.

Haber Merkezi DHA
THY'nin Ocak-Mart döneminde 3 ayda yeni 1182 kabin memuru daha uçuş ekiplerine katıldı.
THY'nin Ocak-Mart döneminde 3 ayda yeni 1182 kabin memuru daha uçuş ekiplerine katıldı.

Türk Hava Yolları, 335 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 259 uluslararası, 50 yurtiçi olmak üzere 309 noktaya uçuyor. Türk Hava Yolları, filosuna katılacak uçaklar ile kapasite artışlarına ve yeni hat açılışlarına gidecek. Bu yıl iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 47 milyon olmak üzere toplam 80 milyon yolcu taşımayı hedefleyen THY, geniş gövdeli ve tek koridorlu uçak ihtiyacının temini kapsamında filosuna Airbus ve Boeing'den yeni uçaklar katacak.

Son dönemde 8 yeni uçak filoya katılırken, 2023 yılına kadar 219 uçak daha THY filosuna dahil olacak. THY, geniş gövdeli uçak alımı kapsamında Airbus firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet A350-900 tipi uçak, Boeing firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 B787-9 tipi uçakları da 2019- 2023 yılları arasında teslim almayı planlanıyor.

YENİ ALIM İLANLARI YAZ DÖNEMİNDE YAYINLANACAK

İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla beraber daha da büyüyecek olan Türk Hava Yolları artan uçuş ekibi ihtiyacını karşılamak adına yeni personelleri bünyesine katmaya devam ediyor.Şu an aktif pilot ilanları olan THY yetiştirmek için aradığı üniversite mezunları arasından seçtiği pilot aday adayı ilanını da Haziran ayında yayınlayacak. Bunun yanı sıra kabin görevlisi alımıyla ilgili de yaz döneminde ilana çıkması bekleniyor. THY'nin özellikle kabin görevlisi sayısı da arttı.

REKLAM

ÜÇ AYDA BİN 182 KABİN GÖREVLİSİ DAHA UÇUŞ EKİPLERİNE KATILDI

THY'nin Ocak-Mart döneminde 3 ayda yeni 1182 kabin memuru daha uçuş ekiplerine katıldı.Yeni alımlarda Kolombiya, Mauritus, Litvanya ve Ukraynalılardan oluşan kabin memurları da yer aldı. THY'de 31 Aralık 2018 tarihinde 10 bin 593 olan kabin personeli sayısı, 31 Mart 2019 itibariyle yüzde 19 artışla 11 bin 775'e çıktı.31 Aralık 2018 tarihinde 5 bin 213 olan pilot ve pilot adayı sayısı ise 31 Mart 2019 tarihi itibariyle 5 bin 341'e yükseldi. Türk Hava Yolları personel sayısı da yüzde 16 artarak 28 bin 183 oldu.

THY '787 - Dreamliner' uçaklar için gün saymaya başladı
EKONOMİ
THY '787 - Dreamliner' uçaklar için gün saymaya başladı

İstanbul Havalimanı turistik ürün oldu
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı turistik ürün oldu

THY 2018’de mobil uygulamadan 4.1 milyon bilet sattı
EKONOMİ
THY 2018’de mobil uygulamadan 4.1 milyon bilet sattı
Dünyaca ünlü uzmanlar karar verdi: Zayıflatan 25 gıda

Dünyaca ünlü uzmanlar karar verdi: Zayıflatan 25 gıda
Avukatıyla görüşebilecek

Avukatıyla görüşebilecek

​Adalet Bakanı, Öcalan'la ilgili yasağın kaldırıldığını duyurdu.
Hakurkta operasyon

Hakurkt'a operasyon

Kuzey Irak'taki operasyonda 2 terörist öldürüldü.
Bir ize rastlanmadı

Bir ize rastlanmadı

Kayıp Ecrin için başlatılan kazı çalışmasından sonuç çıkmadı.
Ateş sınır görevine hazır

Ateş sınır görevine hazır

20 adet ​zırhlı mobil güvenlik aracı göreve başlıyor.
Yaş çay<br>alım fiyatı açıklandı

Yaş çay
alım fiyatı açıklandı

​2019 yılı için 13 kuruş destekleme yapılacak.
Bilirkişi raporunda<br>cinayet detayları

Bilirkişi raporunda
cinayet detayları

​Şule Çet'in ölümüyle ilgili rapor ortaya çıktı.

Şaka gibi borç

Şaka gibi borç

​15 gün arayla iki defa elektriklerini kestiler.
Böyle bir ismi<br>DSP desteklemez

Böyle bir ismi
DSP desteklemez

DSP Lideri, CHP adayının FETÖ ve Kandil desteğine vurgu yaptı.
Kontrolü<br>bizde olacak

Kontrolü
bizde olacak

Bakan Çavuşoğlu, S-400'le ilgili soruları yanıtladı.
'Gabar Dağı sorumlusu' çıktı

'Gabar Dağı sorumlusu' çıktı

Öldürülen teröristlerin kimlikleri tespit edildi.
Günde 5 bin<br>litre satılıyor

Günde 5 bin
litre satılıyor

​Ramazan ayının vazgeçilmezi damla damla akıtılarak üretiliyor.
Bir mahalle çöküyor

Bir mahalle çöküyor

​Ordu Valisi heyelanın bilançosunu açıkladı.
'Kademeli olarak<br>düşüş bekliyoruz'

'Kademeli olarak
düşüş bekliyoruz'

​Moody's direktöründen enflasyon açıklaması.
'Birileri ipotek koymak istedi'

'Birileri ipotek koymak istedi'

Soylu'dan dikkat çeken İstanbul seçimi açıklaması.
Şampiyonluk maçı<br>Cüneyt Çakır'ın

Şampiyonluk maçı
Cüneyt Çakır'ın

Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.