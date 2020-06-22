THY'nin Saraybosna seferleri başladı

Aslında insanlara çok basit olarak anlatmamız gereken şu, siz evinizin çatısında ihtiyacınız olan enerji ihtiyacınızı kendi başınıza üretebilirsiniz. Bunun için çok yüksek maliyetlere ihtiyacınız yok. Evdeki son model iki cep telefonunun toplam maliyeti kadar bir harcama ile 30 yıllık bir enerji yatırımı yapıp bu süreçte oluşacak tüm elektrik faturalarından kurtulabilirsiniz. Yani bir evin tüm ihtiyacını maksimum 25 bin liralık bir yatırım ile 30 yıl kullanabileceğiniz ve tek bir fatura ödemeyeceğiniz doğaya yararlı, güneşin gücünü kullanıp, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıp kendi enerjinizi üretebileceksiniz. İnsanlarımız buna son dönemde oldukça meraklı. Bize de soruyorlar. Kendilerine bu sistemleri tavsiye ediyoruz. Ayrıca ihtiyacımızdan fazla ürettiğimiz elektrik enerjisini devlet bizden satın alıyor. Böylece güneşin enerjisini karlı bir işe dönüştürmüş oluyorsunuz.