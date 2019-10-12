Ekonomi Turizmciler 2020de de rekor bekliyor
İŞ DÜNYASI

Turizmciler 2020'de de rekor bekliyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizmde gelecek sene de rekorların kırılacağına eminim. Turizm alanında önemli çalışmalar yapılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizmde gelecek sene de rekorların kırılacağına eminim. Turizm alanında önemli çalışmalar yapılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağlıkaya, TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, yönetim kurulu üyeleri Ali Bilir ve Nezih Hacıalioğlu ile İlçe Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Topaloğlu ile bir süre sohbet eden Bağlıkaya, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kemer'de gelecek turizm sezonunun daha iyi geçmesi temennisinde bulundu.

Topaloğlu'nun ve sivil toplum kuruluşlarının girişimleriyle turizmin daha iyi olacağını vurgulayan Bağlıkaya, "Turizmde gelecek sene de rekorların kırılacağına eminim. Turizm alanında önemli çalışmalar yapılıyor. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Topaloğlu da TÜRSAB'ın turizm anlamında önemli çalışmalar yaptığını aktardı.

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