Ekonomi Turkcelle verilen para cezasında indirim
İŞ DÜNYASI

Rekabet Kurulu Turkcell'e verdiği idari para cezasını indirdi

Turkcell'e verilen para cezasında indirim

Rekabet Kurulu, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'ye kontörlerin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle rekabeti sınırlayıcı eylemde bulunduğu gerekçesiyle verdiği idari para cezasında indirime gitti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul tarafından, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin, kontörlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek rekabeti ihlal ettiği kararına varılarak 91 milyon 942 bin 343,31 lira idari para cezası verilmişti.

Turkcell'in başvurusu üzerine karar yeniden değerlendirmeye alınarak, teşebbüse verilen idari para cezası 61 milyon 294 bin 895,54 liraya indirildi.

  • Karar, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere oy birliğiyle alındı.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile Havelsan iş birliğine izin

Öte yandan, bir diğer duyuruya göre de Kurul, Polis Bakım ve Yardım Sandığı ile Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ arasında "Biyometrik Kimliklendirme Sistemleri" ve alt bileşenlerinin tasarımı, üretimi, pazarlaması, satışı ve satış sonrası hizmetlerini vermek üzere ortak girişim kurulması işlemine izin verdi.

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