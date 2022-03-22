Ekonomi Türkiye gayrimenkul yatırımcılarının radarında Konutta 70 bin rekoru
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye gayrimenkul yatırımcılarının radarında: Konutta 70 bin rekoru

Savaşın ardından Türkiye’yi güvenli liman olarak gören Rusya ve Ukrayna vatandaşlarına bu yıl yabancılara konut satışında rekor kırılması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye gayrimenkul yatırımcılarının radarında: Konutta 70 bin rekoru
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Savaşın ardından Türkiye’yi güvenli liman olarak gören Rusya ve Ukrayna vatandaşlarına bu yıl yabancılara konut satışında rekor kırılması bekleniyor. AREMAS Gayrimenkul Pazarlama ve Danışmanlık Başkanı Vedat Arslan, “Bu yıl tahmini 70 bin konut satışı ve 10 milyar dolarlık satış geliriyle rekor kırmayı bekliyoruz” dedi.

ANTALYA'DAN ALIM BAŞLADI

  • Arslan savaş nedeniyle Batı’nın yaptırım uyguladığı Rusların hem de çatışmalardan kaçan Ukraynalıların konut tercihini anlattı. Arslan, “Para transferi sorununu çözebilen varlıklı aileler Antalya ve Alanya’ya yatırım yapıyor. Buralarda mülk satın almayı tercih ediyor” diye konuştu.

“Ruslar uzun yıllardır Türkiye’deki gayrimenkul alımlarında ilk 3 sırada yer alan ülke konumunda” diyen Arslan, yabancılara yapılan konut satışlarındaki artışa paralel olarak, Ruslara yapılan konut satışlarının bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 27’lik bir artış gösterdiğine dikkat çekti.

SATIŞLAR DAHA DA ARTABİLİR

  • Arslan, “Gayrimenkul alımında ilk üçte İran, Irak ve Rusya var. Afganistan, Pakistan gibi ülkeler ile Orta Doğulu yatırımcılar bunları takip ediyor. Rusya’nın ağırlığını artırması ve geçmiş yılların satış birincisi Suudi Arabistan’ın tekrar Türkiye’yi radara alması durumunda bu rakamlar öngörülerimizin de üzerine çıkacaktır."

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