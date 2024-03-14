Türkiye Sigorta 2024’e de hızlı başlangıç yaptı

“Özellikle bireysel ürün gruplarından kasko ve sağlık branşlarında pazar payımızı artırarak oyun kurucu rolümüzü sürdürüyor; yangın ve doğal afetler branşında ise liderliğimizi devam ettiriyoruz. Ocak ve Şubat aylarında Yangın ve doğal afetler branşında, yüzde 176’lık pozitif bir değişim ile toplamda 4,2 milyar TL prim üretimine eriştik. Kasko branşında ise yüzde 216’lık artış ile 1,7 milyar TL’lik prim üretimi sağlarken; hastalık/sağlık branşında yüzde 261’lik yüksek bir büyüme ile 2,3 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdik. Ağırlıklı olarak tarım sigortalarını içeren genel zararlar branşında da yüzde 126 artışla 5,9 milyar TL’lik üretime ulaştık ve ülke tarımına destek sunmaya devam ettik“