Ekonomi TÜRSABın yeni yönetimi mazbatasını aldı
İŞ DÜNYASI

TÜRSAB'ın yeni yönetimi mazbatasını aldı

TÜRSAB'ın 24. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yeni yönetim mazbatasını aldı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Üyelerimizden aldığımız güç ile yeni döneme büyük bir öz güvenle başlıyoruz. Önümüzde TÜRSAB'da değişimi devam ettirmek ve daha ileriye taşımak için yepyeni bir sayfa açıldı." dedi.

Haber Merkezi AA
Firuz Bağlıkaya
Firuz Bağlıkaya

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB'ın 24. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yeni yönetim, denetim ve disiplin kurullarının mazbata töreninde yaptığı konuşmada, TÜRSAB'a yakışır biçimde seviyeli, hoşgörülü, demokratik bir genel kurul sürecinin ardından yeni faaliyet dönemine ilk adımı attıklarını hatırlattı.

24. Olağan Genel Kurulu'nda TÜRSAB ailesinin, birliğine sahip çıktığı, rekor katılımlı bir genel kurul yaşandığını anımsatan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Değişim hareketinin öncüleri olarak, 23. yönetim döneminde 21 ay gibi kısa bir sürede yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla özverili bir çalışma göstererek çok başarılı işlere imza attık. Bu başarı, doğal olarak hepimizin başarısı. Üyelerimizden aldığımız güç ile yeni bir döneme büyük öz güvenle başlıyoruz. Önümüzde TÜRSAB'da değişimi devam ettirmek ve daha ileriye taşımak için yepyeni bir sayfa açıldı. Geçtiğimiz dönemde çok çalıştık, büyük emek harcadık. Önemli projeleri hayata geçirdik. Aynı kararlılık ve azimle yeni dönemde çalışmaya devam edecek; sektörümüz ve ülkemiz için daha çok proje üreteceğiz. Bu dönem, yönetim kurulumuzun, ihtisas başkanlıklarımızın, bölge temsil kurullarımızın parlak projelerini hayata geçirecekleri verimli bir dönem olacak. Seyahat acentelerimizin ve sektörün sesini her platformda daha çok duyuracağız."

"Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışı turizm pazarını büyütmeye çalışacağız"

Firuz Bağlıkaya, sadece ulusal alanda değil, uluslararası alanda da TÜRSAB'ın itibarını daha üst seviyelere çıkaracaklarını aktararak, üyelerin pazarlama ve tanıtım çalışmalarına destek vererek Türkiye'nin yurt içi ve dışı turizm pastasını ve pazarını büyütmeye çalışacaklarını söyledi.

11. Kalkınma Planı'nda yer alan 2023 turizm hedeflerini gerçekleştirebilmek için TÜRSAB olarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Bağlıkaya, "Sektör paydaşlarımızla iş birliğimizi geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönem de sürdüreceğiz. TÜRSAB'da değişim tüm gücüyle devam edecek." dedi.

Bağlıkaya, yeni dönemde TÜRSAB ROTA'nın yaygın kullanımı ve altyapı düzenlemeleri, İstanbul'da hala devam eden yol güzergah belgesi sorununun çözülmesi, acentelerin Turquality desteklerinden yararlanabilmeleri, UKOME'lerde TÜRSAB'ın temsil edilmesi, tüketici mahkemelerinde acentelerin temsili, rehber sıkıntıları gibi birçok sorunu çözmek için çalışacaklarını anlattı.

Genel kurulda Talha Çamaş'ın, oy birliğiyle TÜRSAB Onursal Başkanı seçildiğini anımsatan Bağlıkaya, bunun kendisini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.

Bağlıkaya, TÜRSAB'ın büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da 'asil-yedek, eski-yeni' demeden tüm yönetim kurulu üyelerimizle hep birlikte çalışmaya, turizme hizmet vermeye, TÜRSAB için değer yaratan projelere imza atmaya devam edeceğiz. Genel kurulda, 23. dönem yönetim kurulunda yer alan arkadaşımız Halil İbrahim Kalay, seyahat acentelerini temsilen Turizm Tanıtma Ajansı'na seçildi. İbrahim Bey'in Turizm Tanıtma Ajansı'nda TÜRSAB'ın sesi olacağına ve çok başarılı çalışmaları hayata geçireceğine yürekten inanıyorum. Kendisine bu yeni görevinde tekrar başarılar diliyorum."

  • Yeni yönetim kurulunda görev alan üyelere "Kolları sıvayın" diyen Bağlıkaya, "23. dönemde olduğu gibi yeni yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla da tam bir uyum içerisinde çalışacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

TÜRSAB'ın 24. Olağan Genel Kurulu'nun Divan Başkanı Deniz Tüfekçi, Başkan Firuz Bağlıkaya'nın yanı sıra yönetim, denetim ve disiplin kurullarının üyelerine mazbatalarını teslim etti.

Hazine'den 5,7 milyar liralık borçlanma
EKONOMİ
Hazine'den 5,7 milyar liralık borçlanma

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi: Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff kürsüden indi
EKONOMİ
TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi: Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff kürsüden indi


KYK borçları silinecek mi?

KYK borçları silinecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı.
İki askeri şehit eden teröristlere ceza yağdı

İki askeri şehit eden
teröristlere ceza yağdı

11 teröristten 7'sine üçer kez ağırlaştırılmış müebbet.
İlk kırmızı uyarı

İlk 'kırmızı' uyarı

Meteorolojiden Antalya için aşırı yağış uyarısı yapıldı.
15 yıla kadar <br>hapsi isteniyor

15 yıla kadar
hapsi isteniyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında mütalaa.
Mucize kurtuluş

Mucize kurtuluş

İkiye bölünüp paramparça olan araçtan sağ çıktı.
Hasta çocuk 4 saat <br>yerde bekletildi

Hasta çocuk 4 saat
yerde bekletildi

​İngiltere bu olayı konuşuyor.

Google seçti : 2019'un en iyi uygulaması Lokma!

Google seçti : 2019'un en iyi uygulaması Lokma!

Albayrak Medya'nın yeni sitesi Gzt Lokma, en iyi kişisel gelişim uygulaması seçildi.
Kürsüden indi

Kürsüden indi

​TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi.
İnsan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesi

İnsan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesi

​Erdoğan'dan Nobel'in ırkçı yazara verilmesine tepki.
Son 20 gün<br>Bu fırsatı kaçırmayın

Son 20 gün
Bu fırsatı kaçırmayın

Kampanyalar hızlandı: ​32 bin lira peşinata sıfır araba...

Yüzde 65'i<br>kaçak ekiyor

Yüzde 65'i
kaçak ekiyor

Günlük 50 bin TL'lik kazanç iştah kabartıyor.
Bir aydan az<br>bir zaman kaldı

Bir aydan az
bir zaman kaldı

​Açılış töreni Erdoğan ve Putin'in katılımıyla İstanbul'da olacak.
289 davasının 271'i karara bağlandı

289 davasının 271'i karara bağlandı

​Adalet Bakanlığından darbe davalarına ilişkin açıklama yapıldı.
Haftanın futbolcusu <br>Fenerbahçe'den

Haftanın futbolcusu
Fenerbahçe'den

​Süper Lig'de 14. haftanın 11'i belli oldu.
Terör örgütü<br>sivil bir eve tuzak kurdu

Terör örgütü
sivil bir eve tuzak kurdu

565 havan mühimmatı ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.