TÜRSAB'ın yeni yönetimi mazbatasını aldı

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB'ın 24. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yeni yönetim, denetim ve disiplin kurullarının mazbata töreninde yaptığı konuşmada, TÜRSAB'a yakışır biçimde seviyeli, hoşgörülü, demokratik bir genel kurul sürecinin ardından yeni faaliyet dönemine ilk adımı attıklarını hatırlattı.

24. Olağan Genel Kurulu'nda TÜRSAB ailesinin, birliğine sahip çıktığı, rekor katılımlı bir genel kurul yaşandığını anımsatan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Değişim hareketinin öncüleri olarak, 23. yönetim döneminde 21 ay gibi kısa bir sürede yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla özverili bir çalışma göstererek çok başarılı işlere imza attık. Bu başarı, doğal olarak hepimizin başarısı. Üyelerimizden aldığımız güç ile yeni bir döneme büyük öz güvenle başlıyoruz. Önümüzde TÜRSAB'da değişimi devam ettirmek ve daha ileriye taşımak için yepyeni bir sayfa açıldı. Geçtiğimiz dönemde çok çalıştık, büyük emek harcadık. Önemli projeleri hayata geçirdik. Aynı kararlılık ve azimle yeni dönemde çalışmaya devam edecek; sektörümüz ve ülkemiz için daha çok proje üreteceğiz. Bu dönem, yönetim kurulumuzun, ihtisas başkanlıklarımızın, bölge temsil kurullarımızın parlak projelerini hayata geçirecekleri verimli bir dönem olacak. Seyahat acentelerimizin ve sektörün sesini her platformda daha çok duyuracağız."

"Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışı turizm pazarını büyütmeye çalışacağız"

Firuz Bağlıkaya, sadece ulusal alanda değil, uluslararası alanda da TÜRSAB'ın itibarını daha üst seviyelere çıkaracaklarını aktararak, üyelerin pazarlama ve tanıtım çalışmalarına destek vererek Türkiye'nin yurt içi ve dışı turizm pastasını ve pazarını büyütmeye çalışacaklarını söyledi.

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11. Kalkınma Planı'nda yer alan 2023 turizm hedeflerini gerçekleştirebilmek için TÜRSAB olarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Bağlıkaya, "Sektör paydaşlarımızla iş birliğimizi geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönem de sürdüreceğiz. TÜRSAB'da değişim tüm gücüyle devam edecek." dedi.

Bağlıkaya, yeni dönemde TÜRSAB ROTA'nın yaygın kullanımı ve altyapı düzenlemeleri, İstanbul'da hala devam eden yol güzergah belgesi sorununun çözülmesi, acentelerin Turquality desteklerinden yararlanabilmeleri, UKOME'lerde TÜRSAB'ın temsil edilmesi, tüketici mahkemelerinde acentelerin temsili, rehber sıkıntıları gibi birçok sorunu çözmek için çalışacaklarını anlattı.

Genel kurulda Talha Çamaş'ın, oy birliğiyle TÜRSAB Onursal Başkanı seçildiğini anımsatan Bağlıkaya, bunun kendisini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.

Bağlıkaya, TÜRSAB'ın büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da 'asil-yedek, eski-yeni' demeden tüm yönetim kurulu üyelerimizle hep birlikte çalışmaya, turizme hizmet vermeye, TÜRSAB için değer yaratan projelere imza atmaya devam edeceğiz. Genel kurulda, 23. dönem yönetim kurulunda yer alan arkadaşımız Halil İbrahim Kalay, seyahat acentelerini temsilen Turizm Tanıtma Ajansı'na seçildi. İbrahim Bey'in Turizm Tanıtma Ajansı'nda TÜRSAB'ın sesi olacağına ve çok başarılı çalışmaları hayata geçireceğine yürekten inanıyorum. Kendisine bu yeni görevinde tekrar başarılar diliyorum."

Yeni yönetim kurulunda görev alan üyelere "Kolları sıvayın" diyen Bağlıkaya, "23. dönemde olduğu gibi yeni yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla da tam bir uyum içerisinde çalışacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

TÜRSAB'ın 24. Olağan Genel Kurulu'nun Divan Başkanı Deniz Tüfekçi, Başkan Firuz Bağlıkaya'nın yanı sıra yönetim, denetim ve disiplin kurullarının üyelerine mazbatalarını teslim etti.

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