Uber bu sözlerle duyurdu: Merhaba Ankara Bir dönem sarı taksilerle yaşanan gerilimlerden dolayı tartışmalara neden olan Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli kaldırılmıştı. İstinaf mahkemesi geçtiğimiz aylarda verdiği kararda Uber'in sarı taksiler ile çalışmaya devam etmesine izin vermişti Şirket, İstanbul'dan sonra bugün itibarıyla Ankara'da da hizmet vermeye başladı.

Haber Merkezi 10 Mart 2021, 10:50 Son Güncelleme: 10 Mart 2021, 10:55 AA