Yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresinde yapılan değişikliğe ilişkin bilgi verdi.

Pekcan, "Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020'den sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31 Ekim'e (bu tarih dahil) kadar uzatıldı. Bu sayede yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız araçlarını yurt dışı edememeleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır." ifadelerini kullandı.

1-Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31 Ekim 2020(bu tarih dahil)tarihine kadar uzatıldı — Ruhsar Pekcan (@pekcan) August 21, 2020

Kovid-19 nedeniyle mağduriyet önlendi

Yurt dışında yaşayan, çalışan, ikamet eden bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, aracıyla ülkeye geldiğinde belli bir süre sonra (1 yılda 185 gün) aracını yurt dışına çıkarmak zorunda bulunuyor. Yapılan düzenlemeyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de kalan ve bu çıkış süresini kaçıran kişiler için süre uzatımı sağlandı. Daha önce 1 Şubat'a kadar çıkması gereken araçlar için önce 1 Haziran, sonra 30 Ağustos'a kadar süre uzatılmıştı. Son düzenlemeyle bu süre 31 Ekim'e kadar uzatılmış oldu.

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