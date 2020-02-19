Ekonomi Yarı fiyatına taksi plakası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yarı fiyatına taksi plakası

Türkiye’nin üç büyük şehrinde icradan yarı fiyatına satılacak ticari taksi plakaları yatırımcılarına fırsatlar sunacak. İzmir'de 1 milyon TL değerindeki taksi plakası 500 bin TL'den, Ankara'da ise 260 bin TL'den açık arttırma üzerinden satışa çıkarılacak.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye’nin 3 büyük şehrinde icradan satışa çıkarılan ticari taksi plakaları, değerlerine bakıldığında 1 milyon 900 bin TL ile İstanbul en yüksek değere sahip olurken, 1 milyon TL değer ile İzmir ikinci sırada 522 bin TL değer ile Ankara ise üçüncü sırada yer aldı.

Şartnamelere göre 1 milyon 900 bin TL değere sahip olan ve İstanbul’da faaliyet gösteren ticari taksi plakası 950 bin TL başlangıç fiyatı ile geçtiğimiz günlerde açık arttırma usulü ile satışa çıkmıştı.

İzmir’de faaliyet gösteren 1 milyon TL değerindeki taksi plakası ise 500 bin TL’den 25 Şubat 2020 tarihinde satışa çıkacak.

Bir diğer ihale ise Ankara’da gerçekleşecek. Başkentte faaliyet gösteren taksi plakası ise 24 Nisan 2020 tarihinde 260 bin TL’den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.

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