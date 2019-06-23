Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Yeni Clio Türkiyede ekimde satışa sunulacak
OTOMOTİV

Yeni Clio Türkiye'de ekimde satışa sunulacak

Renault MAİS Genel Müdürü Çağdaş, "Türkiye'de OYAK Renault fabrikalarında üretilen ve dünyaya ihraç edilen gururumuz yeni Clio, sunduğu kalite, konfor ve güven ile yeni neslin ikonu olmaya hazırlanıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Yeni Clio'nun motor seçenekleri arasına yeni 1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ekleniyor.
Yeni Clio'nun motor seçenekleri arasına yeni 1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ekleniyor.

Yeni Renault Clio, Türkiye'de Ekim 2019'da satışa sunulacak.

Renault açıklamasına göre, yeni Clio, dinamik sürüş becerisi, yol tutuşu ve tasarımdan üretime kadar kalitesi ile bugüne kadar sunulan en iyi Clio olarak öne çıkıyor. Yeni nesil Clio, daha modern ve atletik görünümü ile 30 yıldır modeli başarıya taşıyan DNA’sını koruyor.

Yeni Clio, Türkiye’de Ekim 2019’da satışa sunulacak. Yeni Clio'da daha modern ve dinamik bir dış tasarım göze çarparken, iç mekanda üst segmente ait teknolojiler bulunuyor. "Akıllı Kabin-Smart Cockpit" konseptinin kilit unsuru olan 9,3 inçlik multimedya ekran, Renault'nun sunduğu en büyük ekran olma özelliğine sahip. Yüksek kaliteli malzemeler kullanılan iç mekandaki dikey tablet, kabin içinin modernizmini artırıyor ve ekran okunabilirliğini kolaylaştırıyor.

  • Türkiye'de Oyak Renault otomobil fabrikalarında üretilen yeni Clio, Euro NCAP testinden elde ettiği 5 yıldız ile mükemmel güvenlik seviyesi sunarak beşinci neslinde de çağa uyum sağlama geleneğini sürdürüyor.

Yeni Clio'da 360 derece kamera, bisikletli ve yaya algılama özellikli aktif acil fren destek sistemi gibi Renault ürün gamında ilk kez kullanılan Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri (ADAS) yer alıyor. En dikkat çekici özellik olan Trafik ve Otoyol Destek Sistemi, şehir otomobilleri için benzersiz bir özellik olarak öne çıkıyor. Bu gelişmiş sürüş destek sistemi, otonom araçlara geçişin ilk adımını oluşturuyor.

  • Yeni Clio'nun motor seçenekleri arasına yeni 1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ekleniyor. Yenilenen Clio, beş benzinli ve iki dizel olmak üzere zengin bir motor seçeneği ile (benzinli manuel 1.0 SCe 65bg ve 75 bg, turbo 1.0 TCe 100 bg/benzinli otomatik turbo 1.0 TCe X-Tronic 100 bg ve Turbo 1.3 TCe EDC 130 bg/dizel manuel: 1.5 dCi 85 bg ve 1.5 dCi 115 bg) müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Renault Grubu, aynı zamanda 2020 yılından itibaren ilk defa "E-TECH" adını verdiği hibrid motorunu pazara sunacak. Valencia turuncu ve Seladon mavi, yeni Clio'nun lansman renkleri arasında yer alıyor.

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Yeni Clio’nun iç tasarım ekipleri, kalite algısı ve sürücü bölümünün ergonomisine ayrı bir özen gösterdi. Yüksek kaliteli malzemeler, gösterge panelinin yumuşak kaplaması, kapı panelleri ve orta konsol çerçevesi ve özenle seçilmiş malzemeler ile iç mekan, kalite algısı açısından boyut değiştiriyor. Geniş alan yaratmak için daha kompakt hale getirilen tamamen yeni "Akıllı Kabin-Smart Cockpit", sürücü odaklı ve daha fazla teknoloji barındırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, şunları kaydetti:

"Yeni Clio, Renault markasının tüm ürün gamına yansıyan yeni tasarım dilinin miladı olan bir önceki neslinin DNA'sını taşırken, kaliteli iç mekanındaki teknolojik devrim ile rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Üst segmentlere ait güvenli sürüş özellikleri ayrıca segmentinde ilk ve inovatif donanımları ile yeni Clio'yu Türkiye'de ekim ayında otomobilseverlerin beğenisine sunacağız. İlklerin markası olan Renault, yeni Clio ile B segmentinde yeni bir çığır açıyor ve rekabeti bir üst seviyeye taşıyor. Türkiye'de OYAK Renault fabrikalarında üretilen ve dünyaya ihraç edilen gururumuz yeni Clio, sunduğu kalite, konfor ve güven ile yeni neslin ikonu olmaya hazırlanıyor. 'Clio’ların en iyisi' olan yeni Clio, Avrupa’da ve Türkiye’de B segmentindeki başarılı performansını sürdürecek ve liderliğini pekiştirecektir."

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