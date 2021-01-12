Yerli ve milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün ikizi de başarıyla çalıştırıldı

TUSAŞ Motor Sanayiinden (TEI) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ilk milli turboşaft motoru TEI-TS1400'ün geliştirilmesi amacıyla hazırlanan Turboşaft Geliştirme Projesi'nin, 8 Mart 2017'de Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle resmi olarak başladığı hatırlatıldı. Proje kapsamında çekirdek motor testlerinin tamamlandığı ve Türkiye'nin ilk turboşaft motorunun 22 Eylül 2020'de başarıyla ateşlenerek kararlı halde çalıştırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

EKONOMİ Yerli ve milli helikopter motoru TEI-TS1400'e ikiz geliyor

"Projede önemli bir aşama kaydedildi"

"TEI-TS1400 motorunun ilk prototipi olan TS3 numaralı motor, 5 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla düzenlenen törenle TUSAŞ’a teslim edilmişti. TS3 motorunun tesliminin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam eden TEI, bu motorun ikiz kardeşi olan TS4 motorunun üretim ve montajını da başarıyla tamamladı. TS4 motorunun ilk ateşlemesi ve çalıştırılması, 6 Ocak 2021 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. Yapılan testlerde TS4 motoru 'ground idle' güç seviyesine çıkartılarak projede önemli bir aşama kaydedildi.

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EKONOMİ Yerli helikopter yerli motorla havalanacak: İlk milli helikopter motoru TEI-TS1400’ün teslimatı yapıldı

OYNAT 00:59 Yerli helikopter Gökbey'e güç verecek yerli ve milli motor TEİ-TS1400'ün ateşlendiği anlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni gerçekleşti. Yerli motor canlı yayın bağlantısıyla ateşlendi.

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TS4 motorunun testleri, tamamen TEI mühendis ve teknisyenlerinin gayretiyle tasarlanıp geliştirilen yeni bir 'milli turboşaft motor test bremzesi'nde gerçekleştirilmiş olup, sertifikasyon çalışmalarının hızlı yürütülebilmesi için proje kapsamında toplam 4 motor test bremzesi kullanılacaktır."

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Türkiye'nin mihenk taşı olacak

Açıklamada, Türkiye'nin havacılık motorlarında lider şirketi TEI'nin, 2021 yılında da milli ihtiyaçlar doğrultusunda başarılı çalışmalarını ve ülkenin mihenk taşı olacak havacılık motorlarını tasarlamayı, geliştirmeyi, üretmeyi ve çalıştırmayı sürdüreceği vurgulandı.

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