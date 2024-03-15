Yıldız Holding'in 'JOB Genç Yetenek Programı' başvuruları başladı

Kariyer yolculuklarının henüz başındaki gençlere Yıldız Holding çatısı altında mesleki deneyim ve gelişim fırsatı sunması hedeflenen ’JOB Genç Yetenek Programı 2024’e başvurular başladı.
Farklı bölümlerden yeni mezunların ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra 3’üncü ve 4’üncü sınıf üniversite öğrencilerinin de başvurabildiği JOB Genç Yetenek Programı 2024, bu yıl “Join The Business Life” sloganıyla genç yeteneklere kapılarını açıyor. Endüstri, İşletme, Kimya, Gıda Bilgisayar, Yazılım, Endüstri, Matematik Mühendisliği gibi bölümlerin yanı sıra, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve ilgili bölümlerden de binlerce başvurunun gerçekleştiği program sayesinde, gençler iş yaşamıyla ilgili kapsamlı bir deneyim elde etme fırsatı buluyor. Bu yıl 13'sü gerçekleşecek olan iş dünyasının en uzun süreli staj ve işe alım programlarından biri olan JOB Genç Yetenek Programı’na katılmak isteyen adaylar, 15 Nisan 2024’e kadar başvuru yapabilecek
Bahattin Aydın: Gençlerin kariyer yolculuklarında sürekli gelişimlerine katkı sağlayan bir işveren olmayı önemsiyoruz