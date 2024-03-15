Yıldız Holding'in 'JOB Genç Yetenek Programı' başvuruları başladı

İş dünyası dönüşürken yeni yeteneklere duyulan ihtiyaç ile yetenek açığı giderek artıyor. Yıldız Holding’de mevcut yeteneklerimizin sürekli gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda yeni yetenekler için cazip bir işveren olmayı önemsiyoruz. JOB Genç Yetenek Programımız potansiyeli ve farkındalığı yüksek genç yeteneklerin Holding bünyesindeki şirketlerimizde ve birçok iş alanında stajyer veya yeni mezun çalışan olarak deneyim kazanabilecekleri, dünya standartlarında öğrenme ve gelişim olanaklarıyla kendilerini geliştirebilecekleri ve kariyer yolculuklarını taçlandırabilecekleri bir program olarak önem kazanıyor. Bu yıl 13’üncüsü gerçekleşecek, her yıl 30 binin üzerinde adayın başvurduğu sektörün en uzun soluklu ve tutarlı programlarından biri olan JOB Genç Yetenek programımızın bugün sektörde çalışan deneyimli profesyonellerin kariyerlerinde başlangıç noktası olması da bizler için mutluluk ve gurur verici. Güçlü ve başarılı bir kariyer hedefleyen öğrenciler ve yeni mezunlarımıza, titizlikle hazırlanmış bu programa başvuru yapmalarını öneriyorum.