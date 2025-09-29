Ziraat Katılım halka arz için ilk adımı attı

Bu doğrultuda, Ziraat Katılım olarak gelecek hedeflerimize katkı sağlayacağına inandığımız halka arz sürecinin ilk adımını atmış bulunuyoruz. Ziraat Finans Grubu’nun, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’ndan sonra halka açık ikinci üyesi olmayı hedefliyoruz. Sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arzda, mevcut ortaklar tarafından herhangi bir pay satışı yapılmayacaktır. Bu adım ile Ziraat Katılım’ın güçlü özkaynak yapısını daha da sağlamlaştırmayı ve sürdürülebilir büyümemizi desteklemeyi amaçlıyoruz"