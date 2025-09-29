Yeni Şafak
Alman hava yolu şirketi batıyor mu? Lufthansa 4 bin kişiyi işten çıkaracak

11:3329/09/2025, Pazartesi
Alman hava yolu devi Lufthansa, dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşmasını gerekçe göstererek 2030’a kadar 4 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Almanya
merkezli şirketlerin çalışanları ile yollarını ayırma kararlarına her geçen gün yenileri ekleniyor.

Son olarak Alman hava yolu şirketi
Lufthansa
, 2030 yılına kadar 4 bin çalışanı ile yollarının ayrılacağını duyurdu.

Dijitalleşme ve yapay zeka sebep gösterildi


Şirketten yapılan açıklamada, işten çıkarma gerekçesi olarak özellikle idari hizmetlerde dijitalleşme ve yapay zeka kullanımının artacak olması gösterildi.


"Daha fazla verimlilik sağlanacak"


Münih merkezli şirketin açıklamasında,
"İşten çıkarmalar ağırlıklı olarak operasyonel görevlerden ziyade idari görevde olanları etkileyecek. Dijitalleşme ve yapay zekanın artan kullanımı bir çok alanda ve süreçte daha fazla verimlilik sağlayacak."
denildi.

Uzun süredir aşırı maliyet giderleri ile mücadele eden Lufthansa, henüz koronavirüs salgını öncesindeki verimliliğine ulaşamadı.


Lufthansa'nın Almanya'da yaklaşık 103 bin çalışanı bulunuyor.



