Eskişehir, Kütahya ve Bursa 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir, Kütahya ve Bursa için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışla alakalı uyarıda bulunan Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşım aksamaları, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekti.

ESKİŞEHİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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KÜTAHYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bursa 5 günlük hava durumu için TIKLAYIN.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Göller Yöresi, Yozgat, Sivas, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Eskişehir’in güney ve doğu, Ankara’nın güney ve batı, Konya’nın kuzey, Samsun ve Amasya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, güney ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 23

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 26

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20







