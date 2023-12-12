Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakem Halil Umut Meler saldırısına ilişkin, "Türk Ceza Kanunu'nun kasten yaralama ve kamu görevlisine karşı kasten yaralama, ayrıca kırık meydana geldiği için bunların hepsi cezada artırım nedenleri ve tutuklama sebebi noktasında da Sulh Ceza Hakimliğimizin takdiri. Tutuklama kararları gerçekleştirildi. Diğer soruşturmalar da titizlikle devam ediyor" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, TBMM'de basın mensuplarına hakem Halil Umut Meler'e Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yapılan saldırıyı değerlendirdi. Bakan Tunç yaptığı konuşmada, dün akşam oynanan müsabakada spor sahalarında görmek istemedikleri hadiselerin gerçekleştiğini belirterek, "Hakeme yönelik saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. Çok çirkin saldırılar bunlar. Elbette hemen hadisenin başlangıcından itibaren gerekli adli soruşturmayı başlattık. Bu soruşturma çerçevesinde hakeme yönelik saldırı girişiminde bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın tutuklamaya sevk kararının ardından Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğince de saldırıyı gerçekleştirenler hakkında tutuklama kararı verildi. Sahaya inen görüntülerden tespit edilen kişilerle ilgili olarak da çalışmalar devam ediyor. Onlarla ilgili de adli kontrol kararı verilen kişiler var. Burada 6222 Kanun açık. Sporda şiddette düzensizliğin önlenmesine dair kanunumuz var. 17. Madde'ye ayrılık teşkil eden hususlar söz konusu oldu. Yine Türk Ceza Kanunu'nun kasten yaralama ve kamu görevlisine karşı kasten yaralama ayrıca kırık meydana geldiği için bunların hepsi cezada artırım nedenleri ve tutuklama sebebi noktasında da Sulh Ceza Hakimliğimizin takdiri. Tutuklama kararları gerçekleştirildi. Diğer soruşturmalar da titizlikle devam ediyor" diye konuştu.