Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakem Halil Umut Meler saldırısına ilişkin, "Türk Ceza Kanunu'nun kasten yaralama ve kamu görevlisine karşı kasten yaralama, ayrıca kırık meydana geldiği için bunların hepsi cezada artırım nedenleri ve tutuklama sebebi noktasında da Sulh Ceza Hakimliğimizin takdiri. Tutuklama kararları gerçekleştirildi. Diğer soruşturmalar da titizlikle devam ediyor" dedi.
Halil Umut Meler'e Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yapılan saldırı
Adalet Bakanı Tunç, TBMM'de basın mensuplarına hakem Halil Umut Meler'e Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yapılan saldırıyı değerlendirdi. Bakan Tunç yaptığı konuşmada, dün akşam oynanan müsabakada spor sahalarında görmek istemedikleri hadiselerin gerçekleştiğini belirterek, "Hakeme yönelik saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. Çok çirkin saldırılar bunlar. Elbette hemen hadisenin başlangıcından itibaren gerekli adli soruşturmayı başlattık. Bu soruşturma çerçevesinde hakeme yönelik saldırı girişiminde bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın tutuklamaya sevk kararının ardından Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğince de saldırıyı gerçekleştirenler hakkında tutuklama kararı verildi. Sahaya inen görüntülerden tespit edilen kişilerle ilgili olarak da çalışmalar devam ediyor. Onlarla ilgili de adli kontrol kararı verilen kişiler var. Burada 6222 Kanun açık. Sporda şiddette düzensizliğin önlenmesine dair kanunumuz var. 17. Madde'ye ayrılık teşkil eden hususlar söz konusu oldu. Yine Türk Ceza Kanunu'nun kasten yaralama ve kamu görevlisine karşı kasten yaralama ayrıca kırık meydana geldiği için bunların hepsi cezada artırım nedenleri ve tutuklama sebebi noktasında da Sulh Ceza Hakimliğimizin takdiri. Tutuklama kararları gerçekleştirildi. Diğer soruşturmalar da titizlikle devam ediyor" diye konuştu.
"Soruşturma çok yönlü devam ediyor"
Tunç, sahaya inen diğer şahıslara ilişkin değerlendirme yapılması istenmesi üzerine, "Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Görüntüler incelenecek. Bu görüntüler neticesinde saldırıyı gerçekleştirilenler, ilk etapta tespit edilenler, tutuklananlar, sonrasında inmemesi gerekenler de sahaya indiği için bunlarla ilgili de gerekli adli kontrol kararları da talep edilmiş durumda. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz" dedi.
FARUK KOCA KİMDİR?
Faruk Koca 1964 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi.
Lise mezunu olan Faruk Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilli olarak görev aldı.
Evli ve dört çocuk babası olan Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı olarak görev alıyor.
2021 yılında Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca, başkanlığa seçildi.
HAKEME YUMRUK OLAYI İLE GÜNDEM OLDU
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.
Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakemlerin orta alana koşarak Halil Umut Meler’e yumruk attı.
Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı.
Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.