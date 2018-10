Fenerbahçe Spartak Trnava hangi kanalda saat kaçta?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Slovak temsilcisi Spartak Trnava ve Spor Toto SüperLig'de 7 Ekim Pazar günü Medipol Başakşehir'le oynayacakları maçları kazanarak ayağa kalkmak istediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda yarın oynanacak maç için düzenlenen basın toplantısında konuşan Cocu, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta sonu Çaykur Rizespor'a 3-0 yenildikleri maçtan sonra gazetecilerden soru almamasıyla ilgili olarak sözlerine başlayarak, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir maç olacak. Son maçta soru almadığım için sizlerden özür dilerim. Genellikle aslında hep bu soruları cevaplandırırım ama o akşam hayal kırklığı çok üst düzeydeydi.Yüksek duygular içindeydim ve bazen kısa tutmak en iyisidir. Şu an çok daha uygun bir durumdayım. Dinamo Zagreb'e karşı kötü oynadık ve mağlup olduk. Hem yarın hem de pazar günü ayağa kalkacağımızı göstermemiz lazım. Son maçta bunu gösteremedik. Önemli bir maç olacak yarın. Çok enerjik bir takımla oynayacağız."

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa ve Süper Lig'de başarısız sonuçlar alan sarı lacivertli takım bu mücadeleyi kazanarak moral depolamak istiyor. Temsilcimiz de tek hedef 3 puan. Futbolseverler ise mücadelenin yayın kanalı hakkında bilgileri yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin D grubu ikinci maçında oynayacağı maçın yayın kuruluşu ile ilgili tüm gelişmelere buradan ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

STAD: ÜLKER STADYUMU FENERBAHÇE ŞÜKRÜ SARACOĞLU

MAÇ SAATİ: 19:55

HAKEM: TOBİAS WELZ

YAYIN KANALI: Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

"ALİ KOÇ'LA İSTİFA GÖRÜŞMEDİM

Hollandalı teknik adam, "Ali Koç sizden istifanızı istedi mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Söyleyeceğim bir şey yok. Bu haberler doğru değil. Bizi Comolli'yle hergün irtibat halindeyiz. Bu yolculuğa birlikte çıktık. Bu durumdan hepimiz rahatsısız. En hızlı şekilde bu durumdan çıkmak istiyoruz. Tek söyleyebileceği, aramızda çok konuştuğumuz ama böyle bir konuşma olmadı. Sadece yarınki maçı bekliyoruz."

Ayağa kalkmaya en erken sürede başlamaları gerektiğini dile getiren Cocu, "Herkes çok çalışıyor. Kimse bu durumdan mutlu olamaz. Taraftarlarımız da mutlu değil. Kulüp de oyuncular da mutlu değil. Fenerbahçe hiç alışık olmadığı bir durumda. Sadece bireysel olarak performans almamalıyız. 'Kendim yapacağım.' düşüncesi olmamalı. Biz takım halinde bu işi başarmalıyız. Zor anlarda bireysel düşünürseniz bir şey başarmanız mümkün değildir. Biz bir şey başaracaksak hep birlikte olacak. Saha dışında da bir değişimin içinden geçiyoruz.

Zor bir değişim olduğunu fark ediyoruz. Zaman alacaktır bu. Ligdeki pozisyonumuz kesinlikle kabul edilemez. Fenerbahçe için bu pozisyon olamaz. Yaşadığımız hayal kırıklığı son derece yüksek. Taraftarlarımıza, istediğimiz skorları alabileceğimizi göstermeliyiz. Bizim için yarın son derece kritik bir maç olacak."

Cocu, Slovak futbolcuları Martin Skrtel'in de iyileştiğini ve oynayabilecek duruma geldiğini kaydetti.

Malmö-Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta? Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Malmö ile deplasmanda bu akşam oynayacağı maç için bugün özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket etti ve 3 saatlik yolculuk sonrası İsveç’in Malmö şehrine ulaştı.Kafilede; İkinci Başkan Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı ile Transfer Komitesi Üyesi Melih Aydoğdu da yer aldı.Teknik Direktör Şenol Güneş, Malmö maçı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Pepe, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Ryan Babel, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Caner Erkin, Gökhan Töre"MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?Avrupa Ligi I grubu ikinci maçında temsilcimiz İsveç deplasmanına konuk oluyor. Bu önemli mücadele öncesi maçın canlı yayın kanalı belli olmazken, muhtemel 11'ler üzerinde ise soru işaretleri devam ediyor.MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇI YAYIN KANALIMalmö Beşiktaş maçının yayıncı kuruluşu ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. Resmi açıklama henüz gelmez iken, detaylar için ilerleyen sayfalarımıza bakabilirsiniz.MALMÖ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?MAÇ GÜNÜ: 4 EKİM PERŞEMBEMAÇ SAATİ: 22:00HAKEM: Aleksandar StavrevSTADYUM: Yeni Malmö StadıYAYIN KANALI: Karşılaşmayı canlı yayınlayacak olan kanal henüz bilinmemekle beraber, çeşitli medya kuruluşlarında beIN SPORTS'un adı geçiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz."BEŞİKTAŞ'I ÜZEBİLİRİZ"İsveç ekibi Malmö'nün teknik direktörü Uwe Rösler, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi'nde grubun favorisi olduğunu ancak alacakları sonuçla siyah-beyazlıları üzebileceklerini söyledi.Malmö Swedbank Stadı'nda yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci hafta maçı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Rösler, Beşiktaş’ın oyun stili ile ilgili bir soru üzerine, "Çok tecrübeli bir futbolcu grubuna sahipler. Futbolcular bireysel olarak da çok kaliteliler. Kanatlarda ofansif oyunculara sahipler. Sahanın her yerinde çok iyiler. Adam adama olsun, hücumda ya da defansta olsun." ifadelerini kullandı.Beşiktaş’ın yenilmeyecek bir takım olmadığını ve siyah-beyazlılara karşı şanslarının olduğunu kaydeden Rösler, "Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, onları LASK Linz’e ve Sarpsborg’a karşı izledik. Bizim onlardan daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bu bizim Beşiktaş’a karşı şansımızı artırıyor. Beşiktaş’a saygı duyuyoruz, çok büyük bir kulüp. Büyük bir tarihi var. Grubumuzun favorisi, bu bir sır değil. Bireysel başarıları çok yüksek ama Beşiktaş’ı üzebiliriz. Taraftarımızın desteğiyle yarın oynayacağımız kolektif oyunla performansımızın üstüne çıkabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.ŞENOL GÜNEŞ'TE AÇIKLAMALARBeşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın karşılaşacakları İsveç temsilcisi Malmö'nün kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ve iyi bir takım oyunu oynadığını söyledi. Malmö Swedbank Stadı'nda oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, Malmö maçıyla ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:"Sıcak bir havadan soğuk bir havaya geldik, ama ben 3 gün önce de buraya gelmiştim. İnsanların sıcaklığını, mutluluğunu, huzurunu gördüm. Malmö güzel bir sahada maç yapmıştı, çok şirin, kutu gibi, küçük ama taraftarının desteğiyle iyi ambiyansı olan bir maç izledim. Yarın ki maçın da dostluk içerisinde, keyif içerisinde, keyifli futbol oynanarak geçmesini diliyorum. Tabii kazanmak için sahaya çıkacağız."Malmö'nün iyi bir takım oyun oynadığını kaydeden ve daha önceki eleme maçlarında mağlubiyetinin olmadığının altını çizen Güneş, "Malmö son haftalarda oldukça başarılı oyunlarla sonuç almaya çalışan bir takım. Takım oyununu iyi oynayan fiziksel olarak da iyi olan bütün sistemlere geçiş yapabilen disiplinli iyi bir takımla oynayacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Kendimizi de güçlü hissediyoruz ama zor bir maçı da yarın burada iyi futbol oynayarak kazanarak ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Malmö maçının perşembe ve Süper Lig maçının da pazar günü olması nedeniyle, "Malmö karşısında kadroda rotasyona gidecek misiniz?" sorusuna Güneş şu yanıtı verdi:"Başka programlara geri dönmek istemiyorum, söylemlerimi de olumsuz kullanmak istemiyorum, nasıl bir program varsa ona uymaya çalışacağız. Güven listede olmadığı için Adriano da sakatlığı düzelmediği için burada yok. Diğer oyuncular burada, iki üç tane oyuncumuzda da gribal enfeksiyon var. Onların durumuna bir daha bakacağız, çıkabileceğimiz şartlar itibarıyla en iyi kadro ile çıkmaya çalışacağız. Tabii pazar maçı da önemli."Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmanın da pazar günü oynatılacağı hatırlatılan Güneş, "Bize bir ayrıcalık yapılsın demiyorum. Olabildiğince hakka, hukuka, adalete uygun olarak hem programlar hem maçlar oynansın diyorum. Siz de zaten görmüşsünüz tabloyu biz de biliyoruz ama bunu konuşarak gündeme getirmek istemiyoruz. Tabii sağlıklı değil, doğru değil, Fenerbahçe maçını pazartesi günü oynadık, perşembe günü hem biz hem onlar oynadı. O da pazar günü oynanabilirdi ama pazartesine aldılar, normal. Galatasaray bizden bir gün önce oynuyor. Öyle almışsalar ben sadece fikrimi söylüyorum, suçlama, mazeret diye kabul etmeyin. Yapılmışsa da saygı duyacağız. Doğrusu bir gün sonra da oynanabilirdi. Oynanır, oynanmaz değişir onu da bilmiyoruz yani. Çok önemli değil." şeklinde konuştu.Her maçı kazanmak için oynadıklarını aktaran Güneş, şöyle konuştu:"Bizde de iyi oyuncular var Malmö'de de iyi oyuncular var. Tabii iyi oyuncularımızın kalitesini futbola hizmetlerini başarılarını biliyoruz. Önemli olan yarın da iyi oynamaları. Aynı şekilde de Antonsson, Rosenberg, Bengtsson ve Christiansen gibi iyi oyuncuları olan bir takımla oynayacağız, dolayısıyla karşımızdaki takımda da sıradan bir takım değil. Hem takım oyununu iyi oynayan hem bireysel olarak da özellikleri olan bir takımla oynayacağız. Her maçı kazanmak için oynuyoruz, yarın da öyle olacak, bu dediğimiz iyi oyuncularımızdan da başarı bekliyoruz."Kadroyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Güneş, "Pepe'yi büyük ihtimalle kullanacağım, Quaresma ile ilgili henüz tam bir karar vermedim. Hem rakibin durumuna göre hem bizim oyuncularımızın sağlık durumuna göre bu akşam idman yaptıktan sonra kesin kararımı vereceğim." diye konuştu.İsveçli gazetecinin Quaresma'nın oynayıp oynamayacağı ile ilgili ısrarlı sorusunu şakayla karşılık yanıtlayan Güneş, "Sence oynasın mı oynamasın mı?" diye gazeteciye sordu. Gazetecinin cevabı ise "Bence yarın oynamayabilir." oldu.Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Porto 1-0 Galatasaray geniş özetKarius: "Beşiktaş'a odaklandım"Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius ise basın toplantısında yarın oynayacakları karşılaşma ile şu değerlendirmede bulundu:"Bu grup aşamasındaki ilk deplasman maçımızı oynayacağız, deplasman maçları her zaman zordur. Burada kesinlikle en iyi performansımızı göstermemiz gerekiyor. Kolay olmayacak ama ben kendime ve takım arkadaşlarıma güveniyorum. En üst düzeyde oynarsak, yüzde yüzümüzü ortaya koyarsak 3 puanı alabiliriz ve tek amacımız da bu kazanarak devam etmek."Karius, savunmadaki arkadaşlarıyla uyumunun nasıl olduğu yönündeki bir soruya ise şu cevabı verdi:"Sizin de bildiğiniz gibi birkaç maç oynadım. Her hafta daha iyiye gidiyor. Hızlı bir şekilde uyum sağlamam için, ellerinden geleni yaptılar ve bu gelişimi antrenmanlarda devam ettirmeye çalıyoruz. Özellikle savunma oyuncularıyla bir takım detaylar üzerinde çalışıyoruz."Malmö'yü çalıştıran Uwe Rösler'in Alman olması hatırlatılan ve Rösler'i tanıyıp tanımadığı sorulan Karius, "Kendisiyle ilgili doğrusunu söylemek gerekirse pek bir bilgim yok ama burada iyi işler yaptığını biliyorum onun adına da memnunum ama çok fazla bilgi sahibi değilim." dedi.Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool formasıyla Real Madrid karşısında yediği goller hatırlatılan Karius şu ifadeleri kullandı:"Bu konuyla ilgili yeteri kadar soru soruldu, yeteri kadar da cevap verdim ama bu bahsettiğiniz maç artık geçen sezonda kaldı. Kesinlikle onu düşünmüyorum. Kaldı ki geçen sezonu tamamında da iyi bir performans göstermiştim. Şu anda buraya odaklanmış durumdayım."Şampiyonlar Ligi D Grubu Galatasaray'ın puan durumu

HASAN ALİ: ZAGREB MAÇINDAN DAHA ÖNEMLİ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Slovakya'nın Spartak Trnava ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hasan Ali, Spartak Trnava mücadelesinin, Dinamo Zagreb maçından sonra daha da önem kazandığını söyledi.

Avrupa Ligi'ne iyi başlayamadıklarını ve iç sahada oynayacakları mücadeleyi mutlaka kazanmaları gerektiğini belirten Hasan Ali, "Bulunduğumuz durumun farkındayız. Bu durumu çözebilmek için hepimizin biraz daha fazla takım halinde sorumluluk alması gerekiyor. Her şeyin farkındayız, bu tip durumlarda çok konuşmak bir şeyi değiştirmiyor. Ümit ediyorum ki yarın takım halinde sahada konuşacağız. Takım halinde reaksiyon vererek, bir çıkış yakalarız diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların aralarında performans olarak bir üst seviyeye çıkmaları gerektiğini konuştuğunu dile getiren Hasan Ali, şunları kaydetti:

"Bu bir takım oyunu. Daha fazla sorumluluk almamız lazım. Yeni bir yapılanma içindeyiz. Başlarda bu sürecin sancılı olacağını biliyoruz ama şu anda bulunduğumuz durum çok farklı. Fenerbahçe genlerinde böyle başlangıçlar veya arka arkaya mağlubiyetler olamaz. Onun için daha iyi takım olmamız, birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor. İnşallah yarın da bir başlangıç yaparız. Kişisel performans olarak kendimi her zaman hazır tutmaya çalışıyorum. Kendi üzerime düşeni yapıyorum."