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Çin'de eski fabrika Harry Potter’dan ilham alan dev kitapçıya dönüştü

Çin'de eski fabrika Harry Potter’dan ilham alan dev kitapçıya dönüştü

12:4624/04/2025, Perşembe
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<p>Eski bir fabrikadan dönüştürülen 8 katlı kitapçı, yaklaşık 100 bin kitaba ev sahipliği yapıyor.</p>
Eski bir fabrikadan dönüştürülen 8 katlı kitapçı, yaklaşık 100 bin kitaba ev sahipliği yapıyor.

Çin'in Guangzhou kentinde Migu Kitabevi “Harry Potter” romanlarındaki kitap duvarlarından ilham alarak kamusal alanı kullanıp 30 metre yüksekliğinde bir kitap duvarı ve şeffaf cam okuma alanı oluşturdu.

Tavandan tabana cam bulunan köşelerde isteyenler kitaplarını okumanın ve mekanın güzel görünümünün keyfini çıkarıyor.

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