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Washington'da toplanan binlerce kişi Trump'ı protesto etti: Gösteride Filistin bayrakları ve soykırım karşıtı pankartlar dikkat çekti

Washington'da toplanan binlerce kişi Trump'ı protesto etti: Gösteride Filistin bayrakları ve soykırım karşıtı pankartlar dikkat çekti

08:3919/01/2025, Pazar
AA
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Washington'da toplanan binlerce gösterici, 20 Ocak Pazartesi günü göreve başlayacak olan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı protesto etti. Binlerce kişinin katıldığı gösteride Filistin bayrakları ve "soykırımı durdurun" pankartları dikkat çekti. "Halk Yürüyüşü" (People's March) başlığıyla düzenlenen ve ülkenin farklı yerlerinden gelen göstericilerin katıldığı protesto, 8 yıl önce Trump'ın ilk başkanlık döneminin başladığı günkü büyük "Kadınlar Yürüyüşü" mitinginin ardından ikinci kez organize edildi

ABD'nin başkenti Washington'da soğuk havaya rağmen toplanan binlerce kişi, Trump'a yönelik tepkilerini ortaya koydu.


Binlerce kişinin katıldığı gösteride Filistin bayrakları ve soykırımı durdurun pankartları dikkat çekti.


"Halk Yürüyüşü" (People's March) başlığıyla düzenlenen ve ülkenin farklı yerlerinden gelen göstericilerin katıldığı protesto, 8 yıl önce Trump'ın ilk başkanlık döneminin başladığı günkü büyük "Kadınlar Yürüyüşü" mitinginin ardından ikinci kez organize edildi.


Göstericiler, 20 Ocak Pazartesi günü göreve başlayacak olan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı protesto ederek özellikle kürtaj hakkı konusundaki taleplerini dile getirdi.


Trump'ın özellikle kadın hakları ve kürtajla ilgili politikalarını eleştiren göstericiler, bugün de ellerinde kürtaj hakkıyla ilgili pankartlarla Trump'a çağrıda bulundu.



Washington'daki Lincoln Anıtı önünde başlayan gösteride binlerce kişi Beyaz Saray'ın olduğu bölgeye doğru yürüyerek kürtaj, kadın, eşcinsel ve göçmen hakları gibi alanlara yönelik taleplerini dile getirdi.


Sık sık Trump aleyhinde sloganlar atan göstericiler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla özellikle kürtaj hakkı konusunda daha liberal politikalar yürütülmesi çağrısında bulundu.


Trump'ın ilk başkanlık görevine başladığı 20 Ocak 2017 günü Washington'da toplanan yüzbinlerce kişi, "Kadınlar Yürüyüşü" olarak nitelendirilen dev mitingde Trump'ın başkanlığını protesto etmişti.



#ABD
#Filistin
#Donald Trump
#gösteri

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