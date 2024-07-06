Bilmediğiniz birikmiş binlerce liranız olabilir! Hemen e-devlet üzerinden kontrol edin

Pek çok kişi farklı nedenlerle acil nakit ihtiyacı duyabiliyor. Özellikle özel sektör çalışanları, farkında olmadan binlerce TL biriktirmiş olabilir. Hesabınızda birikmiş parayı nasıl kontrol edebileceğinizi merak ediyorsanız, işte detaylar haberimizde...
Pek çok kişi, özel yaşamlarında çeşitli nedenlerle acil nakit ihtiyacı duyabiliyor. Ancak birçok kişinin bilmediği önemli bir detay, özel sektörde çalışan işçilerin farkında olmadan hesaplarında binlerce TL biriktirmiş olabileceğidir. Bu biriken parayı öğrenmenin önemli bir yolu ise her gün milyonlarca kişinin kullandığı e-Devlet üzerinden geçiyor.
Peki, e-Devlet'ten biriken para nasıl kontrol edilir? İşte adım adım yapmanız gerekenler...
E-Devlet'te binlerce liranız olabilir
E-devlet'te iki şekilde para birikmiş olabilir. İlki, eğer sigortalı bir çalışansanız, zorunlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilirsiniz. Birçok çalışan bunu bilmediği için, her ay maaşlarından yapılan kesintilerle istemeden de olsa para biriktirir.
Bir diğer biriken para türü ise şahıs ödemeleridir. Askerlik, doğum yardımı, yol parası gibi çeşitli nedenlerle devlet tarafından yapılan ödemeler, teslim almadığınız sürece hesabınızda bekler.
Biriken para nası kontrol edilir?
Dijital Türkiye yolunda atılan en büyük adımlardan biri olan e-Devlet uygulaması, vatandaşlara devlet tarafından sunulan hizmetleri elektronik ortamda erişilebilir kılıyor. Adınıza biriken tüm paraları e-Devlet üzerinden öğrenmek mümkün. İşte adım adım yapmanız gerekenler:
E-Devlet Kapısı Uygulamasını Açın veya Tarayıcı Üzerinden Siteye Gidin
T.C. Kimlik Numaranız ve Şifrenizle Giriş Yapın
Arama Çubuğuna "Takasbank" Yazın
Çıkan Ekranda BES Bakiyenizi Görüntüleyin
Eğer bakiyenizi çekmek istiyorsanız, ilgili sigorta şirketine ulaşarak paranızı alabilirsiniz.
Devletten yapılan ödemeler nasıl sorgulanır?
Devlet tarafından askerlik, doğum yardımı, yol parası gibi çeşitli nedenlerle yatırılan parayı görmek için şu adımları izleyin:
E-Devlet Kapısı Uygulamasını Açın veya Tarayıcı Üzerinden Siteye Gidin
T.C. Kimlik Numaranız ve Şifrenizle Giriş Yapın
Arama Çubuğuna "Şahıs Ödemeleri Sorgulama" Yazın
Karşınıza çıkan ekranda adınıza yatırılan para olup olmadığını kontrol edin
Eğer adınıza yapılmış bir ödeme görünüyorsa, en yakın PTT şubesine giderek paranızı çekebilirsiniz.