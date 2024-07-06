Bilmediğiniz birikmiş binlerce liranız olabilir! Hemen e-devlet üzerinden kontrol edin

E-Devlet'te binlerce liranız olabilir





E-devlet'te iki şekilde para birikmiş olabilir. İlki, eğer sigortalı bir çalışansanız, zorunlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilirsiniz. Birçok çalışan bunu bilmediği için, her ay maaşlarından yapılan kesintilerle istemeden de olsa para biriktirir.



