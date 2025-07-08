Emeklilikten sonra sigortasız çalışmanın riskleri neler? Maaş kestirerek çalışmak kimler için avantajlı?

Gerçek hesap: Kârdan çok zarara yol açabilir





Örnek:





Brüt maaşı 50 bin TL olan biri, 3 yıl sigortalı çalışırsa maaşı yaklaşık 3.000 TL artar. Ancak bu süreçte 30 bin TL’lik mevcut emekli maaşını almadığı için 1 milyon TL’nin üzerinde bir kayba uğrar. Bu farkı kapatması yaklaşık 30 yıl sürer.





Yine başka bir örnekte, 20 bin TL maaş alan bir emekli, brüt 195 bin TL’lik bir işte 3 yıl çalışırsa, maaşı yaklaşık 11.700 TL artar. Bu durumda kaybını yaklaşık 5 yılda telafi eder. Genç emekliler için bu yöntem daha anlamlı olabilir.







