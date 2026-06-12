Ege Üniversitesi'nde yolsuzluk operasyonu: 41 şüpheli adliyede

'3,1 milyar TL kamu zararı' iddiası





Şüpheliler tarafından EÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ndeki ihale ve doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı, kurum yöneticileri ile bazı şirket temsilcilerinin organize şekilde hareket ederek kamu zararına neden oldukları öne sürüldü. Ayrıca ihale süreçlerinde rekabet koşullarının ortadan kaldırıldığı ve kamu kaynaklarının belirli kişi ve firmalara menfaat sağlamak amacıyla kullanıldığı yönündeki iddialar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yürütüldüğü belirtildi. İnceleme ve değerlendirmelerde; Sayıştay raporlarında da tespit edildiği üzere EÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen alım işlemleri nedeniyle yaklaşık 3 milyar 100 milyon Türk lirası kamu zararının oluştuğu değerlendirildiği belirtildi. Şüphelilerden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 41 şüpheli ise bu sabah adliye sevk edildi.