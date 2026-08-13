16 yıldır borunun içindeydi: Ekipler çıkarınca olanlar oldu

Rotterdam limanında patlama: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Hollanda’nın Rotterdam limanında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldı.