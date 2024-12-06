Hama da kurtarıldı

Belediyelerin borcu şişiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin prim borcunun 157 milyar TL’ye çıktığını belirterek, “Borç ödemeden geri duruyorlar, borçlar kaldıkça artıyor” uyarısında bulundu. Ödemede, arsa karşılığı gibi kolaylıklar da sağladıklarını ifade eden Işıkhan, "Şimdiye kadar 1,2 milyar lira değerinde 50 arsayı aldık" dedi.