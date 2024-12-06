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Hama da kurtarıldı

Hama da kurtarıldı

04:006/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 6 Aralık 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 6 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Belediyelerin borcu şişiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin prim borcunun 157 milyar TL’ye çıktığını belirterek, “Borç ödemeden geri duruyorlar, borçlar kaldıkça artıyor” uyarısında bulundu. Ödemede, arsa karşılığı gibi kolaylıklar da sağladıklarını ifade eden Işıkhan, "Şimdiye kadar 1,2 milyar lira değerinde 50 arsayı aldık" dedi.

Hama artık özgür

Suriyeli muhalif gruplar, 27 Kasım'da başlattıkları Düşmanı Caydırma Operasyonu kapsamında, ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'ten sonra ülkenin orta kesimindeki Hama kentini de ele geçirdi. 2011'den sonra ilk kez kent muhaliflerin eline geçmiş oldu. Hama'nın düşmesiyle başkent Şam'a giden yol da açılmış oldu.

F.Bahçe kanatlardan vuracak

Süper Lig’de yarın Beşiktaş ile karşılaşacak F.Bahçe’de teknik direktör Mourinho, kendilerine galibiyeti getirecek oyun planını hazırladı. Deneyimli çalıştırıcı; Tadic, Oğuz, Maximin gibi etkili kanatlarıyla rakibinin savunma zaaflarından yararlanmaya çalışacak.

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