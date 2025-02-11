İstanbul'da eğitime ara verildi. Kar yağışı nedeniyle dokuz ilçede okullar tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun birçok noktasında etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sultangazi, Esenyurt, Avcılar, Başakşehir, Beykoz ve Arnavutköy'de eğitime bir gün ara verildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da başlayan kar yağışı şehrin birçok ilçesinde etkisini artırdı.
Kar yağışının etkisini artırmasının ardından İstanbul'dan ilk tatil haberi geldi. İşte İstanbul'da okulların tatil edildiği ilçeler...
Kar yağışının etkisini artırmasının ardından Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sultangazi, Beykoz, Esenyurt, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy'de eğitime bir gün ara verildi.
Peki, İstanbul'da yarın okular tatil mi?" 12 Şubat Çarşamba İstanbul'da okullar tatil mi?
12 Şubat Çarşamba İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerine göre İstanbul'da başlayan kar yağışının Çarşamba öğle saatine kadar etkisini sürdüreceği ve hava sıcaklığının ise 2 ila 4 derece arasında olacağı kaydedilirken okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair herhangi bir açıklama gelmedi.
Başakşehir'de Fatih Terim Stadyumu çevresinde etkili olan kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışı sonrası karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Avcılar Firuzköy'de ise, araçlar yollarda mahsur kaldı. Kar lastiği olmayan araçlar kayganlaşan yolda kaza yaptı.
İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca "Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi, Beykoz, Avcılar ve Arnavutköy ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir." denildi.