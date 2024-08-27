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Kağıthane'de markete silahlı saldırı: Kurşun yağdırdılar

21:49 - 27/08/2024 Salı
DHA

İstanbul Kağıthane'de markete düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Saldırı, dün 02.50 sıralarında Merkez Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille cadde üzerindeki marketin önüne gelen saldırganlar, markete silahla ateş etti.

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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede markete 7 merminin isabet ettiği belirlendi. 

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Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

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Görüntülerde, saldırganların otomobille olay yerine geldiği, otomobilin camını açtıktan sonra markete silahlı saldırıda bulundukları görülüyor. 

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 Polis, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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#İstanbul
#Kağıthane
#Silah
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