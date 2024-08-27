Kağıthane'de markete silahlı saldırı: Kurşun yağdırdılar

İstanbul Kağıthane'de markete düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

1 / 6 Saldırı, dün 02.50 sıralarında Merkez Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille cadde üzerindeki marketin önüne gelen saldırganlar, markete silahla ateş etti.

2 / 6 İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede markete 7 merminin isabet ettiği belirlendi.

3 / 6 Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

4 / 6 Görüntülerde, saldırganların otomobille olay yerine geldiği, otomobilin camını açtıktan sonra markete silahlı saldırıda bulundukları görülüyor.

5 / 6 Polis, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.