Ahırda müthiş keşif: 22 yıldır çıkarılacağı günü bekliyor

"Milattan önce 30, milattan sonra 395 yıllarına tarihleniyor"





Mozaiğe ilişkin açıklamalarda bulunan Uzman Sanat Tarihçisi Yunus Budaktaş, "Gürün'ün Tepekcik köyünde bir vatandaşın ahırından çıkartılan, Tepecik Mozaiği olarak da bilinen Roma dönemine ait mozaik; yaklaşık olarak 6 metreye 2,5 metre ölçülerinde. 18 metrekarelik yüzölçümüne sahip. Bir vatandaşın ahırında hayvanlar ile uğraşırken keşfettiği mozaik, yetkililerin de devreye girmesi sonucunda hummalı bir çalışma sonucunda gün yüzüne çıkarıldı. Mozik; milattan önce 30, milattan sonra 395 yılları arasına tarihlendiriliyor. Mozaikte çeşitli tasvirler yer alıyor. Mozaiği yaklaşık 60 santimetre genişliğinde bordür çevreliyor. Bordürün içerisinde yine geometrik formlardan oluşan çeşitli betimlemeler ve tasvirler yer alır. Burada baklava dilimi formunu da görmekteyiz. Bu baklava dilimlerinin içerisinde ise dört yapraklı bitkisel tasvirler bulunuyor. Mozaiğin ana kompozisyonunu ise çeşitli hayvan tasvirleri oluşturuyor. Yukarıdan aşağıya sıralı bir şekilde keklik, ördek, ibibik ve hindiden oluşan sıralı bir kompozisyon izler. Bu hayvan betimlemelerinin arasında geometrik ve bitkisel betimlemeler yer alıyor" dedi.