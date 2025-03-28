Dünyada ilk 7'ye girdi: Burdur Halk Kütüphanesi yenilikçi çalışmalarını sürdürecek

Burdur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Küçük, kütüphaneleri yalnızca bir okuma alanı olarak değil, insanların zaman geçirilebileceği mekan olarak değerlendirdiklerini ve bu doğrultuda farklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.





Okuldan, evden sonra kütüphaneleri "üçüncü mekan" olarak nitelendirdiklerini belirten Küçük, "Etkinlikleri düzenlemekteki en büyük amacımız kütüphane farkındalığını oluşturmak. Bu farkındalıkla toplumda farklı bir yerde olmayı hedefliyoruz ve bu kapsamda da kütüphaneye ilgi çekmeye çalışıyoruz." dedi.

Gönüllüler ve kütüphaneciler tarafından "Yaşayan Kütüphane" kapsamında düzenlenen atölyelerin büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Küçük, kütüphanenin sadece fiziki altyapısıyla değil, toplumu bilinçlendiren çevreci etkinlikleriyle de fark oluşturduğunu ifade etti.

Kütüphanede kurulan birden fazla atölyenin bulunduğuna dikkati çeken Küçük, "Bunlardan biri 2022 yılında kurduğumuz sanal gerçeklik atölyesi. Ayrıca, maker ahşap tasarım, bilim atölyelerimiz var. Bakanlığa bağlı kütüphanelerin içinde tek olan gezegen evi (planetaryum) atölyemiz var. Geçen sene kazandırdığımız robot ve lazer yazıcı atölyemizde misafirlerimizi ağırlıyoruz." diye konuştu.