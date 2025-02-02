Eski zamanlarda çocuklar neyle oynuyordu? İstanbul'un göbeğinde de var

Dikilitaş ve Ayasofya'da mangalanın kalıntıları var





Çocukları ve gençleri yeniden kültürel mirasla tanıştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Göksel, "Oyunlar sadece bir oyun değil, çok ciddi kültürel miras. Bizim topraklarımızda var, dönüşe dönüşe bugüne kadar gelmiş. Bizden sonra da yaşamaya devam edecek. Oradaki oyunlar sadece eğlence aracı değil, aslında o dönemin tarihini, hikayelerini anlatan araçlar. Buna sahip çıkmak da çok önemli. Özellikle Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı son araştırmalarda 10 gençten 9'u maalesef, kültürel hiçbir faaliyete katılamıyor. Bu bilgiyi de öğrendikten sonra bize çok iş düştüğünü düşünüyorum. Gençleri ve çocukları yeniden kültürel mirasla tanıştırmak, kültürle aramızdaki mesafeyi kısaltmak için bu projeyi başlattık. Bu ürünlerden elde ettiğimiz gelirlerle gençlere müze kartı sağlıyoruz, geliştirdiğimiz atölyelere de ücretsiz katılımlarını sağlayıp onların kültürümüzle yeniden bağ kurmalarını istiyoruz." diye konuştu.