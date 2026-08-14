Deprem sonrası yenilenen Gaziantep Arkeoloji Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Arkeoloji Müzesinde 6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleştirilen çalışmalarla müzenin bütün yönleriyle yenilendiğini belirterek “Gaziantep Arkeoloji Müzemizi yeniden ziyaretçilerimizin hizmetine sunduk.” dedi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: