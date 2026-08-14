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Deprem sonrası yenilenen Gaziantep Arkeoloji Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Deprem sonrası yenilenen Gaziantep Arkeoloji Müzesi yeniden ziyarete açıldı

10:42, 14/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Deprem sonrası yenilenen Gaziantep Arkeoloji Müzesi yeniden ziyarete açıldı
“Gaziantep Arkeoloji Müzesi Deprem Kaynaklı Oluşan Hasarların Onarımı İşi” kapsamında yapının iç ve dış cepheleri de yenilendi, iç mekân düzenlemeleri tamamlandı.

6 Şubat depremlerinin ardından güçlendirme ve onarım çalışmaları tamamlanan Gaziantep Arkeoloji Müzesi, çağdaş müzecilik anlayışıyla yenilenen yüzüyle yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Arkeoloji Müzesinde 6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleştirilen çalışmalarla müzenin bütün yönleriyle yenilendiğini belirterek “Gaziantep Arkeoloji Müzemizi yeniden ziyaretçilerimizin hizmetine sunduk.” dedi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

6 Şubat depremlerinin ardından Gaziantep Arkeoloji Müzemizde kapsamlı güçlendirme, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdik. Zemin etütlerinden taşıyıcı sistem ve çatı güçlendirmelerine, iç ve dış cephe yenilemelerinden teşhir ve tanzim çalışmalarına kadar müzemizi bütün yönleriyle yeniledik. Vitrinleri, kaideleri ve sergileme alanlarını çağdaş müzecilik anlayışına uygun şekilde düzenleyerek Gaziantep Arkeoloji Müzemizi yeniden ziyaretçilerimizin hizmetine sunduk. Bu önemli çalışmada emeği olan başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz olmak üzere, tüm uzmanlarımıza, ekiplerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Depremin ardından yapının performansı analiz edildi

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan Gaziantep Arkeoloji Müzesi, toplam 5 bin 700 metrekare A ve B ile toplam 1.500 metrekare kapalı alana sahip C bloklardan oluşuyor.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından zemin etütleri gerçekleştirilen müzede kolon ve kirişlerden karot numuneleri alınarak güçlendirme projeleri hazırlandı.

Yapının betonarme elemanlarının durumunun tespiti amacıyla alçıpan asma tavanlar sökülerek incelemelerin ardından yapının sayısal modellemesi oluşturuldu ve performans analizi gerçekleştirildi

Hazırlanan güçlendirme projesi kapsamında B blok 3’üncü kattaki rezerv sergi salonunda gerekli söküm işlemleri yapılırken çelik döşemeler ve kirişler güçlendirildi.

Çatlak kirişlerde enjeksiyon uygulamalarının gerçekleştirildiği müzede sıva onarımları tamamlanarak yeni çatı imalatı yapıldı.

“Gaziantep Arkeoloji Müzesi Deprem Kaynaklı Oluşan Hasarların Onarımı İşi” kapsamında yapının iç ve dış cepheleri de yenilendi, iç mekân düzenlemeleri tamamlandı.

Sergileme alanları da yenilendi

Teşhir ve tanzim çalışmaları kapsamında müzedeki vitrin ve kaideler yenilenirken yeni giriş bankosu imal edildi. Bilgi panolarının tasarım, baskı ve montaj işlemleri de gerçekleştirildi.

Güçlendirme, onarım ve teşhir-tanzim çalışmalarının tamamlanmasıyla Gaziantep Arkeoloji Müzesi çağdaş müzecilik anlayışına uygun şekilde yeniden düzenlenerek ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.


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Başlıklar :GaziantepMüzeArkeolojiDeprem
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