Van'da 'Urartu ambarı'nda bulundu: 10 kişilik uzman ekip ççalışıyor

Kazılarda Urartu arkeolojisine ilişkin önemli buluntuların çıktığını anlatan Kuvanç, "Burası Urartu araştırmalarının yapıldığı yerlerden biri. Sıklıkla ziyaret ettiğimiz bir yer. Yaptığımız araştırmalar ve elde ettiğimiz veriler, buranın güçlü bir Urartu projesi olduğu bilgisini sunuyor. Bu yıl yaptığımız 10 günlük kazı sonucunda önemli bir mekanı gün yüzüne çıkardık. Bu mekanda 42 pithos dediğimiz depo kaplarını ortaya çıkardık. Urartu mekanlarında buna benzer depo alanları söz konusu fakat Van'a ve ovaya hakim noktada ilk kez bu denli büyük ölçekli bir depo mekanı bulduk." diye konuştu.