Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Van'da 'Urartu ambarı'nda bulundu: 10 kişilik uzman ekip ççalışıyor

Van'da 'Urartu ambarı'nda bulundu: 10 kişilik uzman ekip ççalışıyor

11:417/11/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber

Van'ın İpekyolu ilçesinde Erek Dağı eteklerindeki kale kalıntısında yapılan arkeolojik kazılarda, Urartular döneminde tahılların muhafaza edildiği çivi yazılı pithoslar (küp) gün yüzüne çıkarıldı. Erek Dağı eteklerinde bulunan Kevenli Mahallesi'nde Urartuların önemli yerleşim yerleri arasında gösterilen kale kalıntısında bu yıl kazı çalışmaları başlatıldı. Aralarında arkeolog, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan 10 kişilik uzman ekiple yapılan kazılarda, Urartular dönemine ait ambar olarak kullanıldığı değerlendirilen alanda 42 pithos bulundu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Erek Dağı eteklerindeki kale kalıntısında yapılan arkeolojik kazılarda, Urartular döneminde yağ, tahıl ve içeceklerin muhafaza edildiği çivi yazılı pithoslar (küp) gün yüzüne çıkarıldı.

Erek Dağı eteklerinde bulunan Kevenli Mahallesi'nde Urartuların önemli yerleşim yerleri arasında gösterilen kale kalıntısında bu yıl kazı çalışması başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Van Müzesi başkanlığında Iğdır Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıfat Kuvanç'ın bilimsel danışmanlığında yapılan kazı, ilk etapta kale kalıntısının güneydoğu kısmında yoğunlaştırıldı.

Arkeolog, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan 10 kişilik uzman ekiple yapılan kazılarda, Urartular dönemine ait ambar olarak kullanıldığı değerlendirilen alanda 42 pithos bulundu.

Üzerlerine yazılan çivi yazısıyla ölçeklendirilen pithosların, Urartular döneminde yağ, tahıl ve içeceklerin muhafaza edilmesi amacıyla kullanıldığı belirlendi.

"Önemli bir mekanı gün yüzüne çıkardık"


Doç. Dr. Kuvanç, Van'a hakim tepeye inşa edilen kale kalıntısının bulunduğu bölgede ilk kez kazı çalışmalarına başlandığını söyledi.

Kazılarda Urartu arkeolojisine ilişkin önemli buluntuların çıktığını anlatan Kuvanç, "Burası Urartu araştırmalarının yapıldığı yerlerden biri. Sıklıkla ziyaret ettiğimiz bir yer. Yaptığımız araştırmalar ve elde ettiğimiz veriler, buranın güçlü bir Urartu projesi olduğu bilgisini sunuyor. Bu yıl yaptığımız 10 günlük kazı sonucunda önemli bir mekanı gün yüzüne çıkardık. Bu mekanda 42 pithos dediğimiz depo kaplarını ortaya çıkardık. Urartu mekanlarında buna benzer depo alanları söz konusu fakat Van'a ve ovaya hakim noktada ilk kez bu denli büyük ölçekli bir depo mekanı bulduk." diye konuştu.

"Özellikle susam yağı ve şarapların muhafaza edildiği anlaşılıyor"


Bölgedeki yazıtlarda kalenin Urartu Kralı Menua tarafından inşa edildiğini belirlediklerini bildiren Kuvanç, şunları kaydetti:


"Urartular tarım toplumuydu. Elde edilen tarımsal ürünlerin depolanması söz konusu. Bu pithoslarda çivi yazıları ve farklı işaret grupları var. Bu işaretler, saklanan ürünler hakkında bilgi de veriyor. Özellikle susam yağı ve şarapların muhafaza edildiği anlaşılıyor. Yine çivi yazılarında pithosların ölçü birimleri konusunda bilgiler yer alıyor. Bu bilgilerle depo alanında ne kadar ürünün muhafaza edildiğini öğrenebiliyoruz. Van Ovası'ndaki tarımsal ürünlerin depolandığı büyük bir merkez oluğunu söyleyebiliriz. Bu yıl sınırlı bir alanda çalışıyoruz. Gelecek yıl kalenin diğer mimari mekanlarını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz."

#Van
#Urartu
#Erek Dağı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara müstakil ve müşterek TOKİ arsa teslim tarihi netleşti! Ankara ilk evim arsalar ne zaman verilecek?