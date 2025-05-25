Kanseri yenerek herkesin sevinç gözyaşlarına boğulmasına vesile olan minik Ali Asaf’ın isteği olan balon uçurmaya binlerce kişi katıldı. Peki Ali Asaf kimdir, kaç yaşında?
Minik Ali Asaf kanserden kurtulmuş ve babasının yaptığı çağrı ile gündeme gelmişti. Minik Ali Asaf kanserden kurtulmuş ve babasının yaptığı çağrı ile gündeme gelmişti. TikTok’ta yapılan paylaşımda, “Bizim fazla çevremiz yok, oğlum balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” yazıyordu. Bu çağrıya kulak veren binlerce kişi Sancaktepe'ye akın etti.
Sosyal medyada viral olan paylaşım sonrasında bugün binlerce kişi Ali Asaf için yollara düştü. Arabalarla konvoy oluşturuldu ve vatandaşlar belediye meydanında toplandı. Saatler 14.00'ü gösterdiğinde Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı.
Baba Samet Demir, halkın karşısına çıktığında gözyaşlarına hakim olamazken, küçük Ali Asaf'ın yüzünden gülümseme eksik olmadı. Duygularını sahneden paylaşan baba Samet Demir, "Bu kadar ilgi göreceğini hiç tahmin etmemiştim. Gelen herkesin ayaklarına sağlık. Hepinizden Allah razı olsun. Bu balonların sadece Ali Asaf için değil, hastanede yatan diğer hastalar için de umut olmasını diliyorum. Rabbim hepsine şifa versin" dedi. Ali Asaf'ın annesi ise, "Umut her zaman var. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Kanser değil biz güçlüyüz. Gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" ifadeleriyle duygularını paylaştı.
Ali Asaf kimdir?
İstanbul'da yaşayan Ali Asaf şu an 3 yaşında. 8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını(lösemi) 3 yaşında yendi.