Baba Samet Demir, halkın karşısına çıktığında gözyaşlarına hakim olamazken, küçük Ali Asaf'ın yüzünden gülümseme eksik olmadı. Duygularını sahneden paylaşan baba Samet Demir, "Bu kadar ilgi göreceğini hiç tahmin etmemiştim. Gelen herkesin ayaklarına sağlık. Hepinizden Allah razı olsun. Bu balonların sadece Ali Asaf için değil, hastanede yatan diğer hastalar için de umut olmasını diliyorum. Rabbim hepsine şifa versin" dedi. Ali Asaf'ın annesi ise, "Umut her zaman var. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Kanser değil biz güçlüyüz. Gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" ifadeleriyle duygularını paylaştı.