Aralık ayına girilmesiyle birlikte bankalar emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını artırmaya başladı. Yıl sonunun yaklaşmasıyla promosyon miktarlarında dikkat çeken yükselişler yaşanıyor. Yeni emekli olanlar ya da taahhüt süresi dolanlar için bankalar arasında rekabet hızla artarken, cazip fırsatlar emeklilerin yüzünü güldürüyor. Bazı özel bankalar 20 bin TL’ye kadar promosyon sunarken, kamu bankaları da 12 bin TL’ye kadar ödeme yapıyor. VakıfBank ise maaşını taşıyan emeklilere toplamda 24 bin TL’ye varan ödeme teklif ederek öne çıkıyor. Peki, hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar ve fırsatlar...