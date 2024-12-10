Bankalar arasında yıl sonuna yaklaşırken emekli promosyon ücretleri için kıyasıya bir yarış başladı. Yeni emekli olanlar ya da taahhüt süresi sona eren emekliler, en yüksek promosyonu veren bankaları araştırıyor. Kamu bankalarından Ziraat Bankası ve Halkbank, 12 bin TL’ye kadar promosyon sunarken, özel bankalarda bu rakam 20 bin TL’yi buluyor. VakıfBank ise maaşını taşıyan SGK emeklilerine toplamda 24 bin TL’ye kadar ödeme yaparak dikkat çekiyor. Peki, emeklilere en yüksek promosyonu hangi banka sunuyor? İşte detaylar ve bankaların sunduğu fırsatlar…
Aralık ayına girilmesiyle birlikte bankalar emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını artırmaya başladı. Yıl sonunun yaklaşmasıyla promosyon miktarlarında dikkat çeken yükselişler yaşanıyor. Yeni emekli olanlar ya da taahhüt süresi dolanlar için bankalar arasında rekabet hızla artarken, cazip fırsatlar emeklilerin yüzünü güldürüyor. Bazı özel bankalar 20 bin TL’ye kadar promosyon sunarken, kamu bankaları da 12 bin TL’ye kadar ödeme yapıyor. VakıfBank ise maaşını taşıyan emeklilere toplamda 24 bin TL’ye varan ödeme teklif ederek öne çıkıyor. Peki, hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar ve fırsatlar...
VAKIFBANK'TAN 24 BİN LİRA PROMOSYON FIRSATI
2024 Aralık ayı itibarıyla VakıfBank, emekli maaş promosyon tutarını güncelleyerek toplamda 24 bin TL’ye kadar yükseltti.
Promosyonun ayrıntıları;
12 bin TL’ye varan nakit promosyon: Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklileri, standart promosyon ödemesinden yararlanabiliyor.
12 bin TL’ye varan ek ödeme fırsatı: VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kart ile yapılacak alışverişlerde aylık 1.000 TL, toplamda
12 ay boyunca 12 bin TL ek ödeme sağlanıyor.
Bu kampanya ile SGK emeklilerine özel, toplamda 24 bin TL’ye kadar ödeme yapılabiliyor.
EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
VakıfBank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine, 12 bin TL’ye kadar promosyon ödüyor. Ayrıca Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kart ile yapılan alışverişlerde, 12 ay boyunca aylık 1.000 TL’ye kadar nakit ödeme fırsatı sağlanıyor. Bu kampanya kapsamında emeklilere toplamda 24 bin TL’ye varan ödeme imkanı sunuluyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
İş Bankası, SGK emeklilerine maaşlarına göre 12 bin TL’ye kadar promosyon veriyor. Üç yıl boyunca maaşlarını İş Bankası’ndan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Halkbank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor. Maaş aralıklarına göre promosyon miktarı değişiklik gösteriyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Mevcut müşterilerin, önceki promosyonlarını iade etmeden yeni kampanyadan faydalanabileceği belirtiliyor.
İNG BANK EMEKLİ PROMOSYONU
20 bin TL’ye varan promosyon. Otomatik fatura talimatı gibi ek koşullarla bu tutar artırılabiliyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
20 bin TL’ye kadar promosyon. Ek ürünlerle bu miktar yükseltilebiliyor.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
15 bin TL’ye kadar promosyon ve 2.500 TL chip-para. Toplamda 17 bin 500 TL'ye varan promosyon fırsatı.
QNB EMEKLİ PROMOSYONU
15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emekli promosyonu.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
20 bin TL’ye kadar promosyon fırsatları.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU
15 bin TL’ye kadar promosyon.
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Emeklilere maaş aralıklarına göre 12 bin liraya varan promosyon.