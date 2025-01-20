ABD'nin 47'nci başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın alacağı maaş belli oldu. Trump ne kadar maaş alacak? İşte ABD Başkanı Donald Trump’ın dudak uçuklatan serveti.
ABD başkanlığına seçilen Donald Trump bugün, ABD'nin 47. Başkanı olarak resmen yemin edecek ve yeniden Beyaz Saray'a dönecek. Başkanlık koltuğuna ikinci kez oturacak olan Trump'ın alacağı maaş belli oldu. Peki Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninin 'tehlikeli' derecede soğuk hava yüzünden kapalı alanda yapılacağı açıklandı. Tüm konuşmalar, Kongre'nin bahçesi yerine Kongre Binası'nın lobisinde yapılacak. ABD'nin 47'nci başkanı olan Donald Trump'ın alacağı maaş ortaya çıktı. Peki Trump ne kadar maaş alacak?
ABD Başkanı Donald Trump yıllık 400 bin dolar maaş alacak. Trump böylece Beyaz Saray'da aylık 33 bin 333 dolarla geçinmeye çalışacak gibi görülse de kendisinin girişimleriyle ortaya çıkardığı iş potansiyellerinden gelen gelirleri milyonlarca doları aşıyor. Dünyanın en yüksek maaşını alan lider (yıllık 1.6 milyon dolar) Singapur Başbakanı Lawrence Wong oldu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın serveti ne kadar?
Trump’ın net serveti konusunda farklı görüşler olsa da Bloomberg’e göre serveti şu an 6,49 milyar dolar. Forbes 8 milyar dolar, Wall Street Journal ise bu rakamın daha yüksek olduğunu, Trump’ın servetinin 7,5 ila 10 milyar dolar arasında servetinin olabileceğini öne sürdü.