ABD Başkanı Donald Trump’ın serveti ne kadar?

Trump’ın net serveti konusunda farklı görüşler olsa da Bloomberg’e göre serveti şu an 6,49 milyar dolar. Forbes 8 milyar dolar, Wall Street Journal ise bu rakamın daha yüksek olduğunu, Trump’ın servetinin 7,5 ila 10 milyar dolar arasında servetinin olabileceğini öne sürdü.