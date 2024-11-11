Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili soruları yanıtladı. Yarısı bizden kampanyasından faydalanmak için yeni dönemde e-Devlet başvurusuna gerek yok. Peki yarısı bizden kampanyasına nasıl başvurulur? Kredi geri ödemeleri ne zaman başlar? Tahliye/taşınma desteği ne kadar? Yarısı Bizden’de her konut veya iş yeri için ne kadar hibe ve kredi ödenecek? İşte merak edilen soru ve cevapları.
"Yarısı Bizden" Kampanyası, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından İstanbul'da sunulan seçenekleri hızlandırmak ve depreme dayanıklı yapılar inşa etmek amacıyla uzaktaki bir projedir. Bu kapsamda, kampanyaların yapılarının yenilenmesi için devlet, maliyetin yarısını karşılayarak vatandaşlara hibe ve kredi desteği sağlanmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte Yarısı Bizden Kampanyası merak edilen soruları ve cevapları.
Yarısı Bizden kampanyasına nasıl başvuru yapılır?
"Yarısı Bizden'e nasıl başvuru yapılır?" sorusuna "e-Devlet başvurusuna gerek duyulmaz. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibiyle hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır." yanıtı verildi.
Yarısı Bizden Kampanyası kredi geri ödemeleri ne zaman başlar?
"Kredi geri ödemeleri ne zaman başlar?" sorusu "Yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıla kadar vade uygulanır. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır." diye yanıtlandı.
Yarısı Bizden Kampanyası tahliye/taşınma desteği ne kadar?
"Tahliye/taşınma desteği ne kadar?" sorusuna, "Tahliye desteği tek seferde 100 bin lira olarak ödenir." cevabı verildi.
Yarısı Bizden Kampanyası tahliye desteğinden kiracılar da faydalanabilir mi?
"Tahliye desteğinden kiracılar da faydalanabilir mi?" sorusu da "Daire/iş yerinde oturan kiracıysa kiracıya, değilse ev sahibine ödenir." şeklinde yanıtlandı.
Yarısı Bizden Kampanyası otopark ve sığınak yapınca hak kaybı olur mu?
"Otopark ve sığınak yapınca hak kaybı olur mu?" sorusuna, "Otopark ve sığınak alanları inşaat alanı metrekaresinin dışında tutulur." cevabı verildi.
Yarısı Bizden Kampanyası kredi için gelir şartı aranır mı?
"Kredi için gelir şartı aranır mı?" sorusu ise "Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmaz." şeklinde yanıtlandı.
Yarısı Bizden Kampanyası hak sahipleri sözleşmeyi ne zaman ve kiminle imzalayacak?
İlçe belediyesince hak sahibi tespiti tamamlanmış riskli yapılar için Bakanlığın oluşturacağı randevu tarihinde Bakanlık ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.
Yarısı Bizden Kampanyası her konut veya iş yeri için ne kadar hibe ve kredi ödenecek?
Hak sahibinin bir konutu için 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin lira kredi verilecek. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin lira hibe ve 350 bin lira kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin lira kredi desteği sağlanacak.