1. Lig'de rekor kırıldı: 36. haftada…

Trendyol 1. Lig'de 36. hafta bu sezon en fazla gol atılan hafta oldu. Play-off hattı ve düşme hattındaki rekabet nefes kesti.

1 /4 1. Lig’de Beraberliğin yaşanmadığı 36. haftada ev sahibi ekipleri 6, deplasman takımları 4 galibiyete imza attı.

2 /4 Takımlar toplam 39 gol atarken, 33. haftadaki 36 golün üzerine çıkıldı.



3 /4 Ligden düşmesi kesinleşen ekiplerden Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Alagöz Holding FK'ye 9-0, Adanaspor da Gençlerbirliği'ne 5-0 yenilerek haftanın en farklı mağlubiyetlerini yaşadı.

