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1. Lig'de rekor kırıldı: 36. haftada…

1. Lig'de rekor kırıldı: 36. haftada…

16:0728/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig'de 36. hafta bu sezon en fazla gol atılan hafta oldu. Play-off hattı ve düşme hattındaki rekabet nefes kesti.

1. Lig’de Beraberliğin yaşanmadığı 36. haftada ev sahibi ekipleri 6, deplasman takımları 4 galibiyete imza attı.

Takımlar toplam 39 gol atarken, 33. haftadaki 36 golün üzerine çıkıldı.


Ligden düşmesi kesinleşen ekiplerden Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Alagöz Holding FK'ye 9-0, Adanaspor da Gençlerbirliği'ne 5-0 yenilerek haftanın en farklı mağlubiyetlerini yaşadı.


Geçen hafta Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor'un Geosis Boluspor'a 4-3 yenildiği haftada 2. sıra için mücadelesini sürdüren ekiplerden 63 puanlı Solwie Energy Fatih Karagümrük, 62 puana sahip Gençlerbirliği ve 60 puanlı Teksüt Bandırmaspor haftayı galibiyetle kapatırken, deplasmanda Sakaryaspor'a 1-0 yenilen Erzurumspor FK ikincilik için uzakta kaldı.


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