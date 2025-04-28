1. Lig'de rekor kırıldı: 36. haftada…

Trendyol 1. Lig'de 36. hafta bu sezon en fazla gol atılan hafta oldu. Play-off hattı ve düşme hattındaki rekabet nefes kesti.
1. Lig’de Beraberliğin yaşanmadığı 36. haftada ev sahibi ekipleri 6, deplasman takımları 4 galibiyete imza attı.
Takımlar toplam 39 gol atarken, 33. haftadaki 36 golün üzerine çıkıldı.
Ligden düşmesi kesinleşen ekiplerden Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Alagöz Holding FK'ye 9-0, Adanaspor da Gençlerbirliği'ne 5-0 yenilerek haftanın en farklı mağlubiyetlerini yaşadı.
Geçen hafta Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor'un Geosis Boluspor'a 4-3 yenildiği haftada 2. sıra için mücadelesini sürdüren ekiplerden 63 puanlı Solwie Energy Fatih Karagümrük, 62 puana sahip Gençlerbirliği ve 60 puanlı Teksüt Bandırmaspor haftayı galibiyetle kapatırken, deplasmanda Sakaryaspor'a 1-0 yenilen Erzurumspor FK ikincilik için uzakta kaldı.