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2. Lig’de büyük sürpriz: Süper Lig yıldızı Bursaspor’a imza attı!

2. Lig’de büyük sürpriz: Süper Lig yıldızı Bursaspor’a imza attı!

14:4814/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bursaspor, 2. Lig’de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar son olarak Süper Lig yıldızını kadrosuna kattı.

3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Bursaspor, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başladı.


Yeşil beyazlılar bu kapsamda, eski futbolcusu Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna kattığını duyurdu.


Bursaspor'un sosyal medya hesabından 28 yaşındaki stoperin transferiyle ilgili olarak yapılan paylaşımda, "Evine hoş geldin Ertuğrul" ifadelerine yer verildi.


Yeşil beyazlı kulübün altyapısından yetişen Ertuğrul Ersoy, Rizespor, Le Havre, İstanbulspor formalarını giydikten sonra son olarak Gaziantep FK'de oynuyordu.


Bu sezon 22 maçta 1 gol atan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz günlerde kırmızı siyahlı kulüple olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti.


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