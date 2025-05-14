2. Lig’de büyük sürpriz: Süper Lig yıldızı Bursaspor’a imza attı!

Bursaspor, 2. Lig’de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar son olarak Süper Lig yıldızını kadrosuna kattı.

1 /5 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Bursaspor, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başladı.



2 /5 Yeşil beyazlılar bu kapsamda, eski futbolcusu Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna kattığını duyurdu.



3 /5 Bursaspor'un sosyal medya hesabından 28 yaşındaki stoperin transferiyle ilgili olarak yapılan paylaşımda, "Evine hoş geldin Ertuğrul" ifadelerine yer verildi.



4 /5 Yeşil beyazlı kulübün altyapısından yetişen Ertuğrul Ersoy, Rizespor, Le Havre, İstanbulspor formalarını giydikten sonra son olarak Gaziantep FK'de oynuyordu.

