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3. Lig maçını 12 bin kişi izledi: Amatöre düşmemek direniyorlar

3. Lig maçını 12 bin kişi izledi: Amatöre düşmemek direniyorlar

15:327/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
DHA
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Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor, 3. Lig 4. Grup'ta amatör kümeye düşmemek için taraftarıyla birlikte savaş veriyor.

Son 4 yıldır takviye yapamadığı, Gökhan Süzen hariç altyapıdan çıkan oyuncularından kurulu transfer yasaklısı kadrosu ve bu sezon daha önce FIFA'dan aldığı 6 puan silme cezasıyla aylardır amatöre düşme hattında olan Denizlispor, üst üste üçüncü beraberliğini evinde Edirnespor önünde 0-0'lık sonuçla aldı. 

Hafta içinde Başkan Erhan Ergil'in istifa ettiği kulüpte başkan adayı olarak ön plana çıkan eski yöneticilerden Yasin Özpek, cuma günü süresi dolan FIFA'daki eski futbolculardan Tiago Lopes ve Djedje'nin borç dosyalarını kapatarak takımın 18 puana kadar puan silme cezası alıp erken havlu atmasının önüne geçti.

Bu moralle en önemli rakibi Edirnespor'u biletleri ücretsiz olan maçta kapalı ve maraton tribünü dolduran 12 bin taraftarının desteğiyle ağırlayan Denizlispor, kazanamasa da puan aldı. 

Son 9 maçta bileği yalnız bir kez bükülen, üst üste 3 maçtır berabere kalan Denizlispor, bitime 3 hafta kala 19 puanla kurtuluş hattındaki Edirnespor'un 2 puan gerisinde yer alıyor.


Denizli bu beraberlikle Edirne'yi yakalayamasa da rakibinden puan eşitliği durumunda ikili averaj üstünlüğünü aldı.

Yeşil-siyahlı ekip kalan haftalarda lider Mardin 1969, play-off hattındaki Orduspor 1967 ve Niğde Belediyespor'la karşılaşıp ligde kalmaya çalışacak.

#3. Lig
#Denizlispor
#Edirnespor

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