90+1'de golü attı, maç sonu isyan etti! Davinson Sanchez: "Görüntülere baktım şok oldum"

"Sadece benim golüm değildi"

İptal edilen golün yalnızca kendisi için değil, tüm Kolombiya halkı için anlam taşıdığını ifade eden yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sadece benim golüm değildi. Bu, dünyanın her yerinde izleyen her Kolombiyalı için bir andı. Böyle bir kutlamayı sadece silip atmazsınız."



