90+1'de golü attı, maç sonu isyan etti! Davinson Sanchez: "Görüntülere baktım şok oldum"

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu son haftasında Portekiz ile 0-0 berabere kalarak grubu lider tamamlayan Kolombiya'da, kutlamalara gölge düştü. Mücadelenin 90+1. dakikasında attığı kafa golü milimetrik bir ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edilen Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez, maçın ardından adeta çılgına döndü. Kariyerinin ilk Dünya Kupası golü elinden alınan yıldız futbolcu, karmaşık VAR çizgilerine ve teknolojiye ateş püskürdü.
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu son hafta maçında Kolombiya Millî Futbol Takımı ile Portekiz Millî Futbol Takımı 0-0 berabere kaldı. Mücadeleye ise uzatma dakikalarında yaşanan VAR kararı damga vurdu.
Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Davinson Sánchez fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Ancak VAR incelemesinin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kararın ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı, maç sonunda çok sert açıklamalarda bulundu.
"Oyunu adil şekilde kazandığımızı düşünmüştük"
Gol sonrası takım arkadaşları ve taraftarlarla büyük sevinç yaşadıklarını söyleyen Sánchez, VAR incelemesinin ardından yaşananlara tepki gösterdi.
"Takım arkadaşlarımla kutladım, taraftarlarımızla kutladım çünkü oyunu adil bir şekilde kazandığımızı düşünmüştük. Sonra VAR bir resim gösteriyor, bir çizgi çekiyor ve birden ilk Dünya Kupası golüm kayboluyor." diyen deneyimli savunmacı, kararın kendisini derinden etkilediğini dile getirdi.
"Hâlâ inanamıyorum"
VAR kararını kabul etmekte zorlandığını belirten Davinson Sánchez, iptal edilen golün kariyerindeki en özel anlardan biri olacağını söyledi.
Kolombiyalı futbolcu, "Bana mı diyorsunuz ki Dünya Kupası golüm bundan dolayı iptal edildi? Görüntüye baktım ve hâlâ inanamıyorum." ifadelerini kullandı.
"Milimetre arıyorsanız sistemde sorun olabilir"
VAR sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Davinson Sánchez, ofsayt kararının son derece tartışmalı olduğunu savundu.
"Dürüstçe söyleyeyim, onların ne gördüğünü bilmiyorum. Bir golü iptal etmek için milimetre arıyorsanız, o zaman sistemde bir sorun olabilir." sözleriyle tepkisini ortaya koydu.
"Sadece benim golüm değildi"
İptal edilen golün yalnızca kendisi için değil, tüm Kolombiya halkı için anlam taşıdığını ifade eden yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Bu sadece benim golüm değildi. Bu, dünyanın her yerinde izleyen her Kolombiyalı için bir andı. Böyle bir kutlamayı sadece silip atmazsınız."
"O golün sayılması gerektiğine inanıyorum"
Hakem kararlarına her zaman saygı duyduğunu vurgulayan Sánchez, bu kararı kabullenmekte zorlandığını belirtti.
"Her zaman yetkililere saygı duyacağım ama bu olanı kabul etmek inanılmaz derecede zor. Bana gösterdikleri hiçbir görüntü, bu gece hissettiklerimi değiştirmeyecek. O golün sayılması gerektiğine inanıyorum ve her zaman özel bir Dünya Kupası anının elimizden alındığını hissedeceğim." dedi.
Davinson Sánchez'in VAR kararına yönelik sözleri, maçın ardından sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, futbolseverler de iptal edilen gol pozisyonunu uzun süre tartıştı.