Ahmet Çakar'dan Ajax-Galatasaray maçı tahmini

5/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
Sunucu Ertem Şener ve yorumcular Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Sinan Engin ve Rasim Ozan Kütahyalı, Galatasaray'ın bugün Devler Ligi'nde Ajax'a konuk olacağı maçla ilgili tahminlerini açıkladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bu akşam saat 23.00'te Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-kırmızlı temsilcimiz; 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle topladığı 6 puanla 16. sırada yer alıyor. Ajax ise 3 maçını da kaybetti ve puansız olarak son sırada bulunuyor.

Galatasaray, Hollanda deplasmanından 3 puanla dönerek ilk 24'ü garantileme yolunda büyük bir adım atmak istiyor.

Beyaz Futbol programı sunucusu Ertem Şener ile yorumcular Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Sinan Engin ve Rasim Ozan Kütahyalı karşılaşmaya ilişkin tahminlerini açıkladı. İşte 5 ismin Ajax-Galatasaray maçı için yaptığı o tahminler:

Ertem Şener: 2-1 ya da 3-1 Galatasaray kazanır.

Ahmet Çakar: Berabere biter

Abdülkerim Durmaz: 1-1 biter.

Sinan Engin: Galatasaray 2-0 ya da 3-0 kazanır.

Rasim Ozan Kütahyalı: Galatasaray 2-1 kazanır.

