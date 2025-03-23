Beşiktaş'ta büyük şok! Yıldız futbolcu sakatlandı

Beşiktaş, lige verilen milli arada hazırlık maçında İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların yıldız ismi, mücadelede sakatlanarak oyundan çıktı.
Beşiktaş, lige verilen milli arada hazırlık maçında İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların yıldız ismi, mücadelede sakatlanarak oyundan çıktı.
Mücadelede siyah-beyazlı takımın yıldız futbolcusu Rafa Silva sakatlık yaşadı. Portekizli oyuncu maça devam edemedi.
Tecrübeli ismin son durumu yapılacak tetkiklerle netlik kazanacak.
Öte yandan Beşiktaş, milli ara sonrası Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'la karşılaşacak.