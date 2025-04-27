Bileğini büken çıkmadı: İşte Türkiye'nin 11. namağlup şampiyonu

Geçen sezon olduğu gibi bu seneyi de namağlup kapatarak 2. Lig'e yükselen Aliağa Futbol, profesyonel liglerde yenilgisiz şampiyonluk yaşayan 11. ekip oldu.

1 /6 Bu yıl 3. Grup'ta 29 hafta boyunca hiç lider olamayan Aliağa Futbol, son haftaya lider giren Ayvalıkgücü Belediyespor'un Pazarspor'la 1-1 berabere kaldığı haftada deplasmanda 1923 Mustafakemalpaşa'yı 5-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

2 /6 İzmir ekibi, 19. haftada lider 52 Orduspor FK'nin 8 puan gerisine düşmesine rağmen sezon sonunda 2. Lig vizesi aldı.

3 /6 Aliağa Futbol, 3. Lig 1. Grup'ta geçen sezonu yine namağlup tamamlamasına rağmen ligde 2. sırada kaldı ve play-off'ta bir üst lige çıkamadı.

4 /6 Yenilgisiz olarak şampiyonluğa ulaşan 11. takım olan Aliağa Futbol'dan önce Süper Lig'de Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda 30 haftalık periyodu namağlup tamamlamıştı.









5 /6 1983-1984 sezonunda Malatyaspor, 1. Lig'de 30 haftayı, 2020-2021'de Manisa FK de 2. Lig Beyaz Grup'ta 36 müsabakayı namağlup bitirmişti.