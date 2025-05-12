Burak Yılmaz’dan Fenerlileri kızdıracak açıklama: ‘İkincilik hiçbir zaman başarı sayılmaz’

Galatasaray'da başarıya odaklı bir yapı var. Başarıya odaklı bir mutluluk ve mutsuzluk var. Galatasaray, her platformda şampiyonluğu isteyen, şampiyonluk gidince her şey bitmiş gibi ahlar, vahlar çeken bir kulüp. Bunun sonucunda her zaman birilerinin değiştiği bir kulüp olmuştur.



