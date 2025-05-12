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Burak Yılmaz’dan Fenerlileri kızdıracak açıklama: ‘İkincilik hiçbir zaman başarı sayılmaz’

Burak Yılmaz’dan Fenerlileri kızdıracak açıklama: ‘İkincilik hiçbir zaman başarı sayılmaz’

14:2612/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kasımpaşa teknik direktörü Burak Yılmaz Galatasaray’a dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz, kendisine gelen Galatasaray sorusuna flaş bir yorum yaptı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Galatasaray'ı rakiplerinden ayıran en önemli özelliğin, kazanma alışkanlığı olduğunu söyledi.


Futbolculuk kariyerinde "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giyen Yılmaz, açıklamalarda bulundu.


Burak Yılmaz, "2020'den bu yana Süper Lig'de şampiyon olan takımlardan RAMS Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, ertesi sezon düşüş yaşadı. Ancak bu durum Galatasaray'da yaşanmıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

"Galatasaray, 'Winner' bir takım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmayınca ve UEFA Avrupa Ligi'ne gidince taraftarının mutlu olmayacağı bir takım. Ligde şampiyon olamayıp, Türkiye Kupası'nı alınca taraftarının mutlu olmayacağı bir takım. 

Hocasının ve oyuncusunun her zaman tepeye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsa gruptan çıkmaya, gruptan çıkıyorsa çeyrek finale, çeyrek finalde elenince üzülen.... 

Galatasaray'da başarıya odaklı bir yapı var. Başarıya odaklı bir mutluluk ve mutsuzluk var. Galatasaray, her platformda şampiyonluğu isteyen, şampiyonluk gidince her şey bitmiş gibi ahlar, vahlar çeken bir kulüp. Bunun sonucunda her zaman birilerinin değiştiği bir kulüp olmuştur.


Galatasaray'da ikincilik hiçbir zaman başarı sayılmaz. Galatasaray'ı diri ve her zaman kafada tutan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Bu, bir kültür haline gelmiş."


#Burak Yılmaz
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