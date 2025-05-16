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Eski Galatasaraylı golcüye şok ‘homofobi’ cezası

Eski Galatasaraylı golcüye şok ‘homofobi’ cezası

09:4616/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Bir dönem Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu ‘homofobi’ cezasıyla karşı karşıya. Fransa Lig 1'de 'homofobi' karşıtlığı için sahaya çıkılan haftalarda sahaya çıkmayı reddeden golcü yüklü miktarda para cezası alabilir.

Ligue 1'de homofobiye karşı sahaya çıkılan haftada daha önce Türkiye'de Galatasaray'da da forma giyen Mostafa Mohamed forma giymedi.


L'Equipe'de yer alan habere göre; Mostafa Mohamed, Ligue 1'de homofobi karşıtlığına adanan haftada sahaya çıkmayı reddettiği için ağır para cezasına çarptırılacak.


Ayrıca bu para cezası kulüp tarafından bir hayır kurumuna bağışlanacak.


Mısırlı golcü, geçtiğimiz 2 sezonda 'sakatlığım var' diyerek homofobi karşıtlığına adanan haftalarda oynamamıştı.


Mostafa Mohamed kimdir, Müslüman mı, hangi takımda oynuyor?


Mostafa Mohamed, tam adıyla Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah, 28 Kasım 1997’de Mısır’ın Giza şehrinde doğmuş, 27 yaşındaki Mısırlı bir futbolcu. Santrfor pozisyonunda oynayan ve “Anakonda” ya da “Bulldozer” lakaplarıyla bilinen Mostafa, futbola Zamalek’te başladı.

Kariyerinde El Dakhleya, Tanta ve Tala’ea El Geish gibi takımlarda kiralık forma giydi, 2019’da Zamalek’e dönerek adını duyurdu. 2021’de Galatasaray’a kiralık olarak geldi, burada gösterdiği performansla dikkat çekti. 

2022’de Fransa’nın Nantes takımına kiralık gitti, 2023’te ise bu transfer kalıcı hale geldi. Şu anda Ligue 1’de Nantes forması giyiyor. Mısır milli takımında 47 maçta 13 gol atan Mostafa, 2019 Afrika U-23 Kupası’nda gol kralı oldu. Müslüman bir oyuncu olan Mostafa, Mısır’ın yetiştirdiği önemli forvetlerden biri olarak biliniyor.


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