Eski Galatasaraylı golcüye şok ‘homofobi’ cezası

2022’de Fransa’nın Nantes takımına kiralık gitti, 2023’te ise bu transfer kalıcı hale geldi. Şu anda Ligue 1’de Nantes forması giyiyor. Mısır milli takımında 47 maçta 13 gol atan Mostafa, 2019 Afrika U-23 Kupası’nda gol kralı oldu. Müslüman bir oyuncu olan Mostafa, Mısır’ın yetiştirdiği önemli forvetlerden biri olarak biliniyor.



