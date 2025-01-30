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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Transfer videosu gündem oldu

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Transfer videosu gündem oldu

18:2430/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, yeni transferi Milan Skriniar'ı tanıttığı videoda ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulundu. Sarı-lacivertlilerin paylaşımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Paris Saint Germain'den Milan Skriniar'ın kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertliler, Slovak futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe yapay zekaya yaptırılan transfer video serisinde Milan Skriniar içinde paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertliler, transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği oyuncu için rakibine gönderme yaptı.



İşte Fenerbahçe'nin Milan Skriniar için hazırladığı video:

#Fenerbahçe
#Milan Skriniar
#Galatasaray

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