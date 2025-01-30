Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Transfer videosu gündem oldu

Fenerbahçe, yeni transferi Milan Skriniar'ı tanıttığı videoda ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulundu. Sarı-lacivertlilerin paylaşımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, Paris Saint Germain'den Milan Skriniar'ın kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertliler, Slovak futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe yapay zekaya yaptırılan transfer video serisinde Milan Skriniar içinde paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertliler, transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği oyuncu için rakibine gönderme yaptı.
İşte Fenerbahçe'nin Milan Skriniar için hazırladığı video: