Fenerbahçeli yıldız evine dönüyor: İşte önerilen takım…

Fenerbahçe’de yeni sezonda kadroda yer bulamayan Lincoln Henrique için Brezilya’ya dönüş ihtimali gündemde. 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, menajeri tarafından Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama’ya önerildi.
Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden Lincoln Henrique için önemli bir gelişme yaşandı.
Bolavip'te yer alan habere göre, Brezilyalı futbolcu, menajeri tarafından Vasco da Gama'ya önerildi.
Lincoln Henrique'yi değerlendiren Vasco da Gama ise 26 yaşındaki futbolcuya henüz bir teklifte bulunmadı.
Lincoln Henrique, daha önce Fenerbahçe'den Bragantino ve Hull City'ye kiralanmıştı.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor.