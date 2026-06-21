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Galatasaray transfer için düğmeye bastı! Felipe Melo bizzat işaret etti: "Gözü kapalı alın, yeni Torreira..."

Galatasaray transfer için düğmeye bastı! Felipe Melo bizzat işaret etti: "Gözü kapalı alın, yeni Torreira..."

10:0221/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
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Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk apoletini korumak ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde devler arenasında boy göstermek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Lucas Torreira'nın yanına hem dinamik, hem savaşçı hem de oyun kurma becerisi yüksek bir partner arayışındayken aranan kanı İngiltere'de buldu. Kulübün efsane ismi Felipe Melo'nun bizzat referans olduğu ve "Yeni Torreira olur, ben olsam hemen alırım" dediği Brezilyalı dünya yıldızı için Wolverhampton Wanderers kulübüne resmi teklif paketi hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha bölgesi için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers forması giyen Brezilyalı futbolcu Andre için harekete geçtiği öne sürüldü.


Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray yönetimi, İngiliz kulübüne resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Lucas Torreira'nın yanına dinamik ve mücadeleci bir orta saha takviyesi yapmak istediği belirtilirken, transferde önemli bir detay da dikkat çekti.


Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, Andre için daha önce yaptığı değerlendirmede, Brezilyalı oyuncunun "yeni Torreira" olabileceğini ifade etmişti. Melo'nun bu sözlerinin ardından sarı-kırmızılıların oyuncuya olan ilgisini somut adımlara dönüştürdüğü iddia edildi.

24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giymeye sıcak baktığı ve Galatasaray seçeneğine olumlu yaklaştığı aktarıldı.

Hem savunma yönü hem de top kullanma becerisiyle ön plana çıkan Andre'nin, teknik direktör Okan Buruk'un sistemine uygun bir profil olarak değerlendirildiği belirtiliyor.


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